Кінець паралельному імпорту? Туреччина заблокувала ввезення підсанкційних товарів у РФ, — росЗМІ

За інформацією російських журналістів, подібний крок Анкари став несподіваним для продавців, і ті терміново шукають інші варіанти транзиту підсанкційних вантажів.

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Митна система Туреччини почала блокувати процес оформлення транзиту санкційних вантажів у Росію. Йдеться про товари, які постачають в РФ у межах паралельного імпорту, повідомляє видання "Коммерсант".

Як розповів журналістам гендиректор компанії "Оптималог" Георгій Властопуло, турецька сторона заблокувала відправку всіх товарів нетурецького походження.

"Учора ввечері почали отримувати листи, що митна система Туреччини блокує транзитне оформлення вантажів нетурецького походження. Сьогодні вранці спробували ще раз оформити, але система справді все блокує", — повідомив він.

Водночас, за словами комерційної директорки компанії Transasia Logistics Валерії Савенкової, офіційна заява на заборону провезення санкційних товарів навряд чи з'явиться. Причина: так Туреччина дала б зрозуміти, що постачала для Росії санкційні товари протягом останнього року.

"Тому інформація з'являтиметься лише через неофіційні канали та, грубо кажучи, на практиці. На сьогодні система оформлення транзиток і експортних товарів на Росію в Туреччині не працює", — наголосила Савенкова.

Співрозмовники видання вважають, що негласну заборону на ввезення санкційних товарів через Туреччину в Росію могли ухвалити після того, як Анкару з офіційним візитом відвідав держсекретар США Ентоні Блінкен.

У вересні 2022 року Федеральна митна служба (ФМС) повідомляла, що в Росію ввезли приблизно 1 млн тонн різних товарів на $6 млрд у межах паралельного імпорту, тобто манівцями без дозволу правовласників, які заборонили продажі в країні-агресорі.

Як пояснив голова ФМС Володимир Івін, підроблені пристрої, іграшки, одяг, взуття тощо продають на ринках і в невеликих магазинах. Митники не знають, чим контрафактна продукція відрізняється від оригінальної, тому якщо документи оформлені правильно, то вона потрапляє на прилавки.

Раніше в мережі з'явилася інформація, що щонайменше 13 турецьких фірм у 2022 році експортували в Росію товарів на загальну суму щонайменше 18,5 млн доларів. 3 лютого видання The Wall Street Journal опублікувало матеріал, де йшлося про те, що 10 російських компаній отримали транспортні засоби, пластмасові та гумові вироби й інші товари, які перебувають під санкціями США.

ЗМІ також писали, що через війну в Україні збіднілі росіяни стали частіше купувати смартфони невідомих брендів замість iPhone і Samsung. Бажаючи заощадити, багато хто навіть вибирає уживані пристрої, хоча раніше брали нові.