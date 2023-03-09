Конец параллельному импорту? Турция заблокировала ввоз подсанкционных товаров в РФ, — росСМИ

По информации российских журналистов, подобный шаг Анкары стал неожиданным для продавцов и те срочно ищут другие варианты транзита подсанкционных грузов.

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Таможенная система Турции начала блокировать процесс оформления транзита санкционных грузов в Россию. Речь идет о товарах, которые поставляются в РФ в рамках параллельного импорта, сообщает издание "Коммерсант".

Как рассказал журналистам гендиректор компании "Оптималог" Георгий Властопуло, турецкая сторона заблокировала отправку всех товаров нетурецкого происхождения.

"Вчера вечером стали получать письма, что таможенная система Турции блокирует транзитное оформление грузов нетурецкого происхождения. Сегодня утром попытались еще раз оформить, но система действительно все блокирует", — сообщил он.

При этом, по словам коммерческого директор компании Transasia Logistics Валерии Савенковой, официальное заявления на запрет провоза санкционных товаров вряд ли появится. Причина: так Турция дала бы понять, что поставляла для России санкционные товары в течение последнего года.

"Поэтому информация будет появляться только через неофициальные каналы и, грубо говоря, на практике. На сегодняшний день система оформления транзиток и экспортных товаров на Россию в Турции не работает", — подчеркнула Савенкова.

Собеседники издания считают, что негласный запрет на ввоз санкционных товаров через Турцию в Россию могли принять после того, как Анкару с официальным визитом посетил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В сентябре 2022 года Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщала, что в Россию ввезли примерно 1 млн тонн различных товаров на $6 млрд в рамках параллельного импорта, то есть окольными путями без разрешения правообладателей, запретивших продажи в стране-агрессоре.

Как объяснил глава ФТС Владимир Ивин, поддельные устройства, игрушки, одежда, обувь и т.д. продают на рынках и в небольших магазинах. Таможенники не знают, чем контрафактная продукция отличается от оригинальной, поэтому если документы оформлены правильно — она попадает на прилавки.

Ранее в сети появилась информация, что по меньшей мере 13 турецких фирм в 2022 году экспортировали в Россию товары на общую сумму не менее 18,5 млн долларов. Так, 3 февраля издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором шла речь о том, что 10 российских компаний получили транспортные средства, пластмассовые и резиновые изделия и другие товары, находящихся под санкциями США.

СМИ также писали, что из-за войны в Украине обедневшие россияне стали чаще покупать смартфоны неизвестных брендов вместо iPhone и Samsung. Желая сэкономить многие даже выбирают подержанные устройства, хотя раньше брали новые.