В Полтаве запретили русскоязычный контент в публичных местах: как будет действовать ограничение
Полтавский городской совет принял решение о запрете публичного использования русскоязычного культурного продукта. Ограничение будет действовать до завершения полномасштабной войны.
Соответствующее решение поддержали 34 депутата. Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания горсовета.
Как будет работать ограничение в Полтаве
Согласно решению горсовета, нельзя будет использовать публично русскоязычный контент:
- в общественных местах;
- учреждениях культуры;
- торговых заведениях;
- заведениях общественного питания и сферы обслуживания.
Под запрет попадают музыкальные записи, концерты, театральные представления, аудиовизуальные произведения и т.д., которые созданы или представлены на русском языке.
Запрещенными будут и те произведения, которые созданы или исполняются на русском языке, но были созданы украинскими художниками.
Что именно нельзя демонстрировать в публичном пространстве Полтавской общины:
- физические и электронные книги;
- аудиозаписи на русском языке;
- музыкальные звукозаписи и песни;
- устраивать театральные и цирковые представления;
- проводить концерты и исполнять на них русский репертуар;
- проводить культурно-просветительские мероприятия.
В решении объяснили, что ограничения будут действовать для усиления защиты украинского языкового пространства и недопущения использования русского языка как инструмента создания угроз национальной безопасности Украины.
Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская подтвердила, что такое решение было принято. В то же время в комментариях под ее постом пользователи призвали ввести закон о запрете языка врага на территории Украины.
Ранее Фокус общался с языковедом Александром Бондаренко, который объяснил, что борьба за право говорить на украинском не осталась в прошлом. Во время полномасштабной войны Россия снова пытается вытеснить украинский язык на оккупированных территориях — через школы, медиа и административное давление.
Также осенью 2025 года украинские медиа со ссылкой на представителей МОН писали, что уровень знаний украинского среди молодежи растет ежегодно, но активное использование языка в повседневной жизни среди подростков падает.