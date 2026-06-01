В Полтаве запретили русскоязычный контент в публичных местах: как будет действовать ограничение

Полтавский городской совет принял решение о запрете публичного использования русскоязычного культурного продукта. Ограничение будет действовать до завершения полномасштабной войны.

Соответствующее решение поддержали 34 депутата. Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания горсовета.

Как будет работать ограничение в Полтаве

Согласно решению горсовета, нельзя будет использовать публично русскоязычный контент:

в общественных местах;

учреждениях культуры;

торговых заведениях;

заведениях общественного питания и сферы обслуживания.

Под запрет попадают музыкальные записи, концерты, театральные представления, аудиовизуальные произведения и т.д., которые созданы или представлены на русском языке.

Запрещенными будут и те произведения, которые созданы или исполняются на русском языке, но были созданы украинскими художниками.

Что именно нельзя демонстрировать в публичном пространстве Полтавской общины:

физические и электронные книги;

аудиозаписи на русском языке;

музыкальные звукозаписи и песни;

устраивать театральные и цирковые представления;

проводить концерты и исполнять на них русский репертуар;

проводить культурно-просветительские мероприятия.

В решении объяснили, что ограничения будут действовать для усиления защиты украинского языкового пространства и недопущения использования русского языка как инструмента создания угроз национальной безопасности Украины.

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская подтвердила, что такое решение было принято. В то же время в комментариях под ее постом пользователи призвали ввести закон о запрете языка врага на территории Украины.

Ранее Фокус общался с языковедом Александром Бондаренко, который объяснил, что борьба за право говорить на украинском не осталась в прошлом. Во время полномасштабной войны Россия снова пытается вытеснить украинский язык на оккупированных территориях — через школы, медиа и административное давление.

Также осенью 2025 года украинские медиа со ссылкой на представителей МОН писали, что уровень знаний украинского среди молодежи растет ежегодно, но активное использование языка в повседневной жизни среди подростков падает.