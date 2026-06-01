У Полтаві заборонили російськомовний контент у публічних місцях: як діятиме обмеження

Полтавська міська рада ухвалила рішення про заборону публічного використання російськомовного культурного продукту. Обмеження діятиме до завершення повномасштабної війни.

Відповідне рішення підтримали 34 депутати. Про це стало відомо з онлайн-трансляції засідання міськради.

Як працюватиме обмеження у Полтаві

Відповідно до рішення міськради, не можна буде використовувати публічно російськомовний контент:

у громадських місцях;

закладах культури;

торговельних закладах;

закладах громадського харчування та сфери обслуговування.

Під заборону потрапляють музичні записи, концерти, театральні вистави, аудіовізуальні твори тощо, які створені або представлені російською мовою.

Забороненими будуть і ті твори, які створені або виконуються російською мовою, але були створені українськими митцями.

Що саме не можна демонструвати в публічному просторі Полтавської громади:

фізичні та електронні книги;

аудіозаписи російською мовою;

музичні звукозаписи та пісні;

влаштовувати театральні та циркові вистави;

проводити концерти та виконувати на них російський репертуар;

проводити культурно-освітні заходи.

У рішенні пояснили, що обмеження дітимуть задля посилення захисту українського мовного простору та недопущення використання російської мови як інструмента створення загроз національній безпеці України.

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська підтвердила, що таке рішення було ухвалене. Водночас у коментарях під її постом користувачі закликали запровадити закон про заборону мови ворога на теріторії України.

Раніше Фокус спілкувався з мовознавцем Олександром Бондаренком, який пояснив, що боротьба за право говорити українською не залишилася в минулому. Під час повномасштабної війни Росія знову намагається витіснити українську мову на окупованих територіях — через школи, медіа та адміністративний тиск.

Також восени 2025 року українські медіа з покликанням на представників МОН писали, що рівень знань української серед молоді зростає щороку, але активне використання мови в повсякденному житті серед підлітків падає.