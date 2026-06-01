1 июня больше не День защиты детей: когда теперь его празднуют в Украине

Многие украинцы привыкли, что в 1 июня, в первый день лета в стране традиционно отмечали День защиты детей. Но в 2025 году эту дату изменили. Далее Фокус расскажет, когда теперь будут отмечать этот праздник и почему его перенесли.

Почти 25 лет во всех уголках Украины традиционно проводили праздничные мероприятия, фестивали и развлекательные концерты для детей.

День защиты детей: об этом празднике

День защиты детей — праздник, который отмечают во многих странах мира, ведь это она имеет важное значение. В частности, привлечь внимание к правам детей, а также формирует важные ценности, такие как толерантность, равенство и уважение ко всем членам общества.

Украинские дети Фото: Из открытых источников

Это важный день, ведь он напоминает взрослым об их ответственности за безопасность детей, их здоровье, развитие и поддержку.

После полномасштабного вторжения РФ День защиты детей в Украине — приобрел особый актуальный и важный статус. Ведь в контексте праздника важно напоминать о реальных угрозах жизни, безопасности детям и детству в целом.

День защиты детей в Украине: почему праздник изменил дату и когда он теперь

В Украине День защиты детей 1 июня официально ввел второй президент Украины Леонид Кучма, который подписал соответствующий указ №568/98 от 30 мая 1998 года.

Владимир Зеленский со школьниками Фото: Офис президента

Но 30 мая 2025 года шестой президент Украины Владимир Зеленский подписал новый указ №355/2025. Чтобы в Украине отмечали этот день вместе с международным сообществом.

"С целью утверждения охраны детства как общенационального приоритета Украины, усиления и объединения усилий международного сообщества, направленных на защиту прав и наилучших интересов ребенка, реализации положений Конвенции о правах ребенка постановляю: установить в Украине День защиты детей, который отмечать ежегодно во Всемирный день ребенка — 20 ноября", — говорится в документе.

Новый документ четко определяет, что День защиты детей в Украине ежегодно будут отмечать 20 ноября — во Всемирный день ребенка. В 2026 году он приходится на пятницу.

День защиты детей в Украине 20 ноября: какое значение имеет новая дата

В UNICEF Ukraine объяснили, что дата 20 ноября — имеет "особое значение". Ведь в день 1989 года лидеры стран мира приняли международное соглашение о детстве — Конвенцию ООН о правах ребенка.

Этот документ — первый международный акт, подробно и комплексно зафиксировал: права каждого ребенка и правовые стандарты для защиты несовершеннолетних.

Также стоит отметить, что эту Конвенцию подписало и ратифицировало рекордное количество государств (по сравнению с другими историческими договорами в области прав человека).

"Защита прав детей — общая ответственность каждого из нас. Мы призываем всех помнить об этом как в знаменательные даты, так и каждый день", — подытожили в Детском фонде ООН.

