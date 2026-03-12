Зеленский анонсировал новый праздник в Украине: что будут отмечать 31 августа

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в Украине Дня румынского языка. Он будет отмечаться ежегодно 31 августа.

Подписание указа было приурочено к визиту Владимира Зеленского в Румынию, где он встретился с коллегой Никушором Даном. Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента.

Там объяснено, что праздник введен с целью развития взаимопонимания, взаимоуважения и сотрудничества в украинско-румынских отношениях, поощряя межкультурный диалог по сохранению и развитию языковой и культурной самобытности граждан Украины.

В то же время во время совместной пресс-конференции с Даном Зеленский напомнил, что в Румынии действует День украинского языка, который отмечают 9 ноября.

Во время встречи президентов был также подписан ряд совместных соглашений. В частности, об энергетике, оборонном производстве и стратегическом партнерстве. В рамках сотрудничества между странами будут построены две новые линии электропередачи для обеспечения энергобезопасности Украины. Первую из них планируют запустить уже до конца 2026 года. По второй, большей линии электропередачи, сейчас продолжаются расчеты сроков, но стороны стремятся максимально сократить сроки строительства.

Зеленский пояснил, что это позволит передавать Украине значительно большие объемы электроэнергии в случае аварийных запросов на фоне постоянных атак РФ по украинской энергетической инфраструктуре.

Также Украина и Румыния будут совместно производить дроны, однако никаких деталей соглашения не было сообщено.

Во время переговоров стороны также обсудили возможность транспортировки американского сжиженного газа через Румынию в Украину. Взамен Киев предлагает Бухаресту свои подземные газовые хранилища для хранения румынского газа.

"И дизель нам еще нужен. Я обратился к президенту с просьбой найти возможность помочь Украине, ведь россияне просто разрушают наши резервуары", — заявил Зеленский.

Ранее стало известно, что авиабаза НАТО в Румынии, расположенная недалеко от украинской границы, может стать важным пунктом для поддержки военных операций Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

В январе глава румынского Генштаба сообщил, что граждане страны должны быть готовы не только к чрезвычайным ситуациям, но и к активному участию в поддержке военных операций, если ситуация с безопасностью обострится.