Будут обучать до 10 тыс. человек в год: население Румынии должно быть готово к войне, — глава Генштаба

Граждане Румынии должны быть готовы не только к чрезвычайным ситуациям, но и к активному участию в поддержке военных операций, если ситуация с безопасностью обострится. Начиная с этого года их подготовка будет охватывать как реагирование на стихийные бедствия, так и обучение населения для помощи армии в кризисных условиях.

Об этом во время пресс-конференции заявил генерал Генерального штаба обороны Георгица Влад после визита на базу НАТО в Чинку, передает издание "Uanyone".

По словам генерала Георгицы Влада, под "подготовкой населения" подразумевается комплекс мероприятий, включающий не только готовность к пожарам, наводнениям или землетрясениям, но и способность граждан поддерживать военные усилия в случае обострения конфликта.

Во время совместной пресс-конференции с генерал-лейтенантом Алексусом Гринкевичем, командующим Силами НАТО в Европе, он сообщил, что уже разработан ряд учебных программ в сотрудничестве с Главным инспекторатом чрезвычайных ситуаций (IGSU). В частности, эти меры призваны повысить национальную устойчивость и практическую готовность населения к различным кризисным сценариям.

Также генерал Георгица Влад отметил законодательные изменения, которые позволяют армии Румынии привлекать молодежь на добровольной основе для обучения базовым военным специальностям. Как пишет издание, это стало возможным после принятия закона о подготовке населения к обороне, который президент подписал две недели назад.

Обучение будет проходить в подразделениях Министерства национальной обороны, а количество участников будет зависеть от государственного бюджета. В 2026 году планируется подготовить от 1000 до 2000 человек, однако точная цифра будет определена после утверждения финансирования. Кроме того, в последующие годы предусмотрено проведение двух-трех сессий в год, а потенциальная годовая мощность армии для такого обучения оценивается в 2000-10000 человек.

Как отмечается в материале, введенные меры направлены на повышение устойчивости национальной системы безопасности и оперативной готовности как гражданского населения, так и вооруженных сил. Кроме того, генерал Георгица Влад подчеркнул, что реализация программ зависит от интеграции в существующие структуры и от финансирования, а сохранение баланса между гражданской подготовкой и военной остается приоритетом.

Более того, как пишет издание "Digi24", на фоне роста рисков безопасности Румыния уже усиливает военное присутствие вблизи границы с Украиной. Министр обороны Раду Мируце сообщил о постепенном наращивании сил и средств противовоздушной обороны в регионе Добруджи после десятков атак в районе Дуная и многочисленных случаев проникновения российских беспилотников в воздушное пространство страны. По его словам, армия перебрасывает дополнительный персонал, радары и системы Gepard.

