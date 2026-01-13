Должна уйти с поста и уехать из Молдовы: Санду критикуют за желание объединиться с Румынией, — СМИ

Заявление президента Молдовы Майи Санду о готовности поддержать объединение страны с Румынией в случае референдума вызвало резкую реакцию внутри страны. Наиболее жестко на эти слова отреагировала оппозиция, однако есть политики, дипломаты и общественные деятели, которые наоборот, поддержали чиновницу.

Как говорится в материале независимого онлайн-издания Молдовы NewsMaker.md, после заявления главы государства в стране развернулась острая политическая дискуссия, в центре которой оказался вопрос суверенитета и будущего Молдовы.

Первыми на слова Майи Санду отреагировали парламентские оппозиционные силы — Партия социалистов и Партия коммунистов. В ПСРМ заявили, что высказывания президента нельзя считать личной позицией, поскольку она выступает как глава государства. Социалисты назвали ее заявление посягательством на Конституцию, суверенитет и нейтральный статус Молдовы и потребовали немедленной отставки.

Кроме того, в партии призвали Генеральную прокуратуру, Службу информации и безопасности и другие компетентные органы проверить действия президента на предмет возможной государственной измены.

Более того, коммунисты поддержали эту риторику и выступили с еще более жесткой оценкой. Там заявили, что Майя Санду, по их мнению, превысила свои полномочия и нарушила президентскую присягу. Сейчас в ПКРМ также требуют ее немедленного отстранения от должности.

"По их словам, "Майя Санду существенно превысила полномочия, предоставленные ей Конституцией". В партии также заявили, что требуют, чтобы президент "немедленно покинула свой пост и уехала из страны, которую, по их убеждению, она ненавидит и стремится стереть с политической карты мира"", — цитируют в материале взгляды ПКРМ.

Критически к словам президента отнеслись и отдельные общественные активисты и эксперты. Так, активистка Инна Виртосу отметила, что заявление Санду стало эмоциональным потрясением для части общества, ведь тема объединения с Румынией остается чрезвычайно чувствительной.

"Проблема заключается не столько в самом заявлении, сколько в контексте, предыстории и отсутствии конкретных последствий", — подчеркнула она.

Зато активист Виталие Спринчанэ заявил, что слова президента не содержат ничего нового и фактически повторяют ее позицию, озвученную еще несколько лет назад. По его мнению, вместо абстрактных разговоров об объединении власти стоит сосредоточиться на практических проектах сотрудничества и внутреннем развитии страны.

Свое мнение также высказал историк Алексей Тулбуре и, в частности, обратил внимание на возможную реакцию международных партнеров Молдовы. По его словам, подобные заявления могут вызвать непонимание в Европе, которая финансово поддерживает Молдову, как независимое государство.

"Слова Майи Санду о союзничестве вызывают вопросы даже у внешних партнеров Молдовы: мы предоставляем миллиарды на развитие страны как независимого государства, а там мечтают о ее ликвидации — так, вероятно, подумают в Европе. С грустью думаю о "президентском наследии" госпожи Санду", — добавил он.

Кто поддержал позицию президента

В то же время нашлись и те, кто воспринял слова Майи Санду положительно. Для сторонников объединения с Румынией заявление президента стало не сенсацией, а скорее очередным подтверждением давно известной позиции. Так, общественный деятель Драгош Гальбур отметил, что вопрос унии не может решаться быстро или формально.

По его мнению, речь идет о сложном и масштабном политическом процессе, который возможен только при поддержке парламентов обеих стран и конституционного большинства. В то же время он подчеркнул, что именно Румыния, по его словам, является главной гарантией стабильности и безопасности для Молдовы.

К дискуссии также присоединился и бывший посол Молдовы в Румынии Виктор Кирилла, и назвал идею объединения естественной, учитывая общую историю двух государств. Он подчеркнул, что речь не идет об угрозе молдавской государственности, а об исторически сложившейся связи между двумя странами, которая, по его убеждению, остается важным фактором и сегодня.

Кроме этого, бывший депутат от партии PAS Василе Шоймару отметил, что слова президента фактически ставят вопрос о ее месте в истории страны. Он предположил, что Майя Санду может войти в нее не как формальный глава государства, а как политик, который не избегал сложных и принципиальных тем.

Пока же в администрации президента воздерживаются от публичных комментариев относительно критики и требований, которые прозвучали после резонансного заявления.

Напомним, что по результатам проведенных выборов в Молдове 28 сентября победу одержала проевропейская партия PAS президента Майи Санду.

Ранее Санду заявляла о риске превращения Молдовы в транзитную базу для российского вторжения в Одесскую область.