Має залишити посаду та виїхати з Молдови: Санду критикують за бажання об'єднатися з Румунією, — ЗМІ

Заява президентки Молдови Маї Санду про готовність підтримати об’єднання країни з Румунією у разі референдуму спричинила різку реакцію всередині країни. Найбільш жорстко на ці слова відреагувала опозиція, однак є політики, дипломати та громадські діячі, які навпаки, підтримали посадовицю.

Як йдеться у матеріалі незалежного онлайн-видання Молдови NewsMaker.md, після заяви глави держави в країні розгорнулася гостра політична дискусія, у центрі якої опинилося питання суверенітету та майбутнього Молдови.

Першими на слова Мая Санду відреагували парламентські опозиційні сили — Партія соціалістів і Партія комуністів. У ПСРМ заявили, що висловлювання президентки не можна вважати особистою позицією, оскільки вона виступає як глава держави. Соціалісти назвали її заяву посяганням на Конституцію, суверенітет і нейтральний статус Молдови та зажадали негайної відставки.

Крім того, у партії закликали Генеральну прокуратуру, Службу інформації і безпеки та інші компетентні органи перевірити дії президентки на предмет можливої державної зради.

Ба більше, комуністи підтримали цю риторику і виступили з ще жорсткішою оцінкою. Там заявили, що Мая Санду, на їхню думку, перевищила свої повноваження та порушила президентську присягу. Наразі у ПКРМ також вимагають її негайного усунення з посади.

"За їхніми словами, "Мая Санду істотно перевищила повноваження, надані їй Конституцією". У партії також заявили, що вимагають, аби президентка "негайно залишила свою посаду та виїхала з країни, яку, на їхнє переконання, вона ненавидить і прагне стерти з політичної мапи світу"", — цитують у матеріалі погляди ПКРМ.

Критично до слів президентки поставилися й окремі громадські активісти та експерти. Так, активістка Інна Виртосу зазначила, що заява Санду стала емоційним потрясінням для частини суспільства, адже тема об’єднання з Румунією залишається надзвичайно чутливою.

"Проблема полягає не стільки в самій заяві, скільки в контексті, передісторії та відсутності конкретних наслідків", — наголосила вона.

Натомість активіст Віталіє Спринчанэ заявив, що слова президентки не містять нічого нового і фактично повторюють її позицію, озвучену ще кілька років тому. На його думку, замість абстрактних розмов про об’єднання владі варто зосередитися на практичних проєктах співпраці та внутрішньому розвитку країни.

Свою думку також висловив історик Олексій Тулбуре та, зокрема, звернув увагу на можливу реакцію міжнародних партнерів Молдови. За його словами, подібні заяви можуть викликати нерозуміння в Європі, яка фінансово підтримує Молдову, як незалежну державу.

"Слова Маї Санду про союзництво викликають запитання навіть у зовнішніх партнерів Молдови: ми надаємо мільярди на розвиток країни як незалежної держави, а там мріють про її ліквідацію — так, імовірно, подумають у Європі. Із сумом думаю про "президентську спадщину" пані Санду", — додав він.

Хто підтримав позицію президентки

Водночас знайшлися й ті, хто сприйняв слова Маї Санду позитивно. Для прихильників об’єднання з Румунією заява президентки стала не сенсацією, а радше черговим підтвердженням давно відомої позиції. Так, громадський діяч Драгош Гальбур зауважив, що питання унії не може вирішуватися швидко або формально.

На його думку, йдеться про складний і масштабний політичний процес, який можливий лише за підтримки парламентів обох країн та конституційної більшості. Водночас він наголосив, що саме Румунія, за його словами, є головною гарантією стабільності й безпеки для Молдови.

До дискусії також долучився й колишній посол Молдови в Румунії Віктор Кирила, і назвав ідею об’єднання природною з огляду на спільну історію двох держав. Він підкреслив, що мова не йде про загрозу молдовській державності, а про історично сформований зв’язок між двома країнами, який, на його переконання, залишається важливим чинником і сьогодні.

Окрім цього, колишній депутат від партії PAS Василе Шоймару зазначив, що слова президентки фактично ставлять питання про її місце в історії країни. Він припустив, що Мая Санду може увійти в неї не як формальний очільник держави, а як політик, який не уникав складних і принципових тем.

Наразі ж в адміністрації президента утримуються від публічних коментарів щодо критики та вимог, які пролунали після резонансної заяви.

Нагадаємо, що за результатами проведених виборів у Молдові 28 вересня перемогу здобула проєвропейська партія PAS президентки Маї Санду.

Раніше Санду заявляла про ризик перетворення Молдови на транзитну базу для російського вторгнення в Одеську область.