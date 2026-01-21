Навчатимуть до 10 тис. осіб на рік: населення Румунії має бути готове до війни, — глава Генштабу

Громадяни Румунії повинні бути готові не лише до надзвичайних ситуацій, а й до активної участі у підтримці військових операцій, якщо безпекова ситуація загостриться. Починаючи з цього року їх підготовка охоплюватиме як реагування на стихійні лиха, так і навчання населення для допомоги армії у кризових умовах.

Про це під час прес‑конференції заявив генерал Генерального штабу оборони Георгіца Влад після візиту на базу НАТО в Чинку, передає видання "Uanyone".

За словами генерала Георгіци Влада, під "підготовкою населення" мається на увазі комплекс заходів, що включає не лише готовність до пожеж, повеней чи землетрусів, а й здатність громадян підтримувати військові зусилля у разі загострення конфлікту.

Під час спільної прес‑конференції з генерал-лейтенантом Алексусом Гринкевичем, командувачем Сил НАТО в Європі, він повідомив, що вже розроблено низку навчальних програм у співпраці з Головним інспекторатом надзвичайних ситуацій (IGSU). Зокрема, ці заходи покликані підвищити національну стійкість і практичну готовність населення до різноманітних кризових сценаріїв.

Також генерал Георгіца Влад наголосив на законодавчих змінах, які дозволяють армії Румунії залучати молодь на добровільній основі для навчання базовим військовим спеціальностям. Як пише видання, це стало можливим після прийняття закону про підготовку населення до оборони, який президент підписав два тижні тому.

Навчання проходитиме у підрозділах Міністерства національної оборони, а кількість учасників залежатиме від державного бюджету. У 2026 році планується підготувати від 1000 до 2000 осіб, однак точна цифра буде визначена після затвердження фінансування. Крім того, у наступні роки передбачено проведення двох–трьох сесій на рік, а потенційна річна потужність армії для такого навчання оцінюється у 2000–10000 осіб.

Як зауважується у матеріалі, запроваджені заходи спрямовані на підвищення стійкості національної системи безпеки та оперативної готовності як цивільного населення, так і збройних сил. Крім того, генерал Георгіца Влад підкреслив, що реалізація програм залежить від інтеграції у існуючі структури та від фінансування, а збереження балансу між цивільною підготовкою та військовою залишається пріоритетом.

Ба більше, як пише видання "Digi24", на тлі зростання безпекових ризиків Румунія вже посилює військову присутність поблизу кордону з Україною. Міністр оборони Раду Міруце повідомив про поступове нарощування сил та засобів протиповітряної оборони у регіоні Добруджі після десятків атак у районі Дунаю та численних випадків проникнення російських безпілотників у повітряний простір країни. За його словами, армія перекидає додатковий персонал, радари та системи Gepard.

