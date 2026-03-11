США разместят авиацию на базе НАТО вблизи Украины: создадут хаб для операций в Иране, — СМИ

Авиабаза НАТО в Румынии, расположенная недалеко от украинской границы, может стать важным пунктом для поддержки военных операций Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. В частности, там планируют временно разместить американские самолеты-заправщики, военное оборудование и дополнительный персонал.

Как говорится в материале издания Romania Journal, этот вопрос рассматривался во время заседания Высшего совета национальной обороны Румынии (CSAT). В частности, на этой встрече обсуждали ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и ее возможные последствия для Румынии, а также запрос Соединенных Штатов по размещению военных ресурсов на территории страны.

Автор публикации отметил, что американская сторона просит разрешения на развертывание техники и персонала на авиабазе имени Михаила Когелничану в уезде Констанца. Как известно, эта база является одним из ключевых военных объектов НАТО в регионе и регулярно используется союзниками для проведения военных операций и учений.

Відео дня

Президент Румынии Никушор Дан сообщил, что во время заседания было детально проанализировано развитие событий на Ближнем Востоке. По его словам, участники обсуждения рассматривали как текущую ситуацию, так и возможные сценарии развития конфликта в кратко- и долгосрочной перспективе.

Отдельное внимание уделили румынским гражданам, которые находились в зоне конфликта. По словам президента, на данный момент из опасного региона уже вернулись около 5700 человек.

Другим пунктом повестки дня стало возможное временное размещение американских военных ресурсов в Румынии. Речь идет, в частности, о самолетах-заправщиках, которые используются для дозаправки боевой авиации во время полета.

Также планируется размещение оборудования для наблюдения и систем спутниковой связи. Предполагается, что они будут работать в координации с элементами противоракетной обороны, которые уже функционируют на базе Девеселу.

По словам чиновника, эти системы имеют оборонительный характер и не оснащены наступательным вооружением. Более того, он добавил, решение о размещении иностранных военных сил должно пройти все предусмотренные законодательством процедуры, включая одобрение парламента.

В то же время президент заверил граждан, что для беспокойства нет оснований и безопасность Румынии не находится под угрозой.

Стоит отметить, что, как писало издание Romania Journal, США обратились к румынской стороне с просьбой разрешить размещение двух самолетов-заправщиков. Для их технического обслуживания, охраны и обеспечения работы могут направить от 100 до 300 американских военных.

Ожидается, что самолеты и персонал будут дислоцироваться на авиабазе Михаила Когелничану в Констанце. Сейчас этот объект уже активно используется силами НАТО и американскими военными. Всего на территории Румынии уже находится около тысячи военнослужащих США. Они размещены на нескольких военных объектах, в частности Михаила Когелничану, Кимпия Турзий и Девеселу.

Также издание Фокус писало, что президент США Дональд Трамп заявил о скором завершении войны против Ирана. По его словам, в стране "почти не осталось целей для ударов". Также Трамп добавил, что конфликт завершится тогда, когда он сам это решит.

Ранее сообщалось, что Иран нанес масштабные удары по объектам США на Ближнем Востоке, поражено не менее 17 важных целей, среди которых военные базы, посольства и объекты ПВО. Несмотря на снижение интенсивности атак, баллистические ракеты и дроны продолжают наносить удары по американским целям в регионе.