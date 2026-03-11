США розмістять авіацію на базі НАТО поблизу України: створять хаб для операцій в Ірані, — ЗМІ

Авіабаза НАТО в Румунії, що розташована неподалік українського кордону, може стати важливим пунктом для підтримки військових операцій Сполучених Штатів на Близькому Сході. Зокрема, там планують тимчасово розмістити американські літаки-заправники, військове обладнання та додатковий персонал.

Як йдеться в матеріалі видання Romania Journal, це питання розглядали під час засідання Вищої ради національної оборони Румунії (CSAT). Зокрема, на цій зустрічі обговорювали безпекову ситуацію на Близькому Сході та її можливі наслідки для Румунії, а також запит Сполучених Штатів щодо розміщення військових ресурсів на території країни.

Автор публікації зауважив, що американська сторона просить дозволу на розгортання техніки та персоналу на авіабазі імені Михайла Когелнічану в повіті Констанца. Як відомо, ця база є одним із ключових військових об’єктів НАТО в регіоні та регулярно використовується союзниками для проведення військових операцій і навчань.

Президент Румунії Нікушор Дан повідомив, що під час засідання було детально проаналізовано розвиток подій на Близькому Сході. За його словами, учасники обговорення розглядали як поточну ситуацію, так і можливі сценарії розвитку конфлікту в коротко- та довгостроковій перспективі.

Окрему увагу приділили румунським громадянам, які перебували у зоні конфлікту. За словами президента, на цей момент із небезпечного регіону вже повернулися близько 5700 людей.

Іншим пунктом порядку денного стало можливе тимчасове розміщення американських військових ресурсів у Румунії. Йдеться, зокрема, про літаки-заправники, які використовуються для дозаправлення бойової авіації під час польоту.

Також планується розміщення обладнання для спостереження та систем супутникового зв’язку. Передбачається, що вони працюватимуть у координації з елементами протиракетної оборони, які вже функціонують на базі Девеселу.

За словами посадовця, ці системи мають оборонний характер і не оснащені наступальним озброєнням.Ба більше він додав, рішення про розміщення іноземних військових сил має пройти всі передбачені законодавством процедури, включно зі схваленням парламенту.

Водночас президент запевнив громадян, що для занепокоєння немає підстав і безпека Румунії не перебуває під загрозою.

Варто зазначити, що, як писало видання Romania Journal, США звернулися до румунської сторони з проханням дозволити розміщення двох літаків-заправників. Для їх технічного обслуговування, охорони та забезпечення роботи можуть направити від 100 до 300 американських військових.

Очікується, що літаки та персонал дислокуватимуться на авіабазі Михайла Когелнічану в Констанці. Наразі цей об’єкт уже активно використовується силами НАТО та американськими військовими. Загалом на території Румунії вже перебуває близько тисячі військовослужбовців США. Вони розміщені на кількох військових об’єктах, зокрема Михайла Когелнічану, Кимпія Турзій та Девеселу.

Також видання Фокус писало, що президент США Дональд Трамп заявив про швидке завершення війни проти Ірану. За його словами, в країні "майже не залишилося цілей для ударів". Також Трамп додав, що конфлікт завершиться тоді, коли він сам це вирішить.

Раніше повідомлялося, що Іран завдав масштабних ударів по об’єктах США на Близькому Сході, уражено щонайменше 17 важливих цілей, серед яких військові бази, посольства та об’єкти ППО. Незважаючи на зниження інтенсивності атак, балістичні ракети та дрони продовжують завдавати ударів по американських цілях у регіоні.