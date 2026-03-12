Зеленський анонсував нове свято в Україні: що відзначатимуть 31 серпня

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження в Україні Дня румунської мови. Він відзначатиметься щорічно 31 серпня.

Підписання указу було приурочено до візиту Володимира Зеленського до Румунії, де він зустрівся з колегою Нікушором Даном. Відповідний указ було опубліковано на сайті Офісу президента.

Там пояснено, що свято запроваджено метою розвитку взаєморозуміння, взаємоповаги та співробітництва в українсько-румунських відносинах, заохочуючи міжкультурний діалог зі збереження і розвитку мовної та культурної самобутності громадян України.

Водночас під час спільної пресконференції з Даном Зеленський нагадав, що в Румунії діє День української мови, який відзначають 9 листопада.

Під час зустрічі президентів було також підписано низку спільних угод. Зокрема, про енергетику, оборонне виробництво та стратегічне партнерство. У рамках співпраці між країнами буде побудовано дві нові лінії електропередачі для забезпечення енергобезпеки України. Першу з них планують запустити вже до кінця 2026 року. Щодо другої, більшої лінії електропередачі, наразі тривають розрахунки термінів, але сторони прагнуть максимально скоротити строки будівництва.

Зеленський пояснив, що це дозволить передавати Україні значно більші об’єми електроенергії в разі аварійних запитів на тлі постійних атак РФ по українській енергетичній інфраструктурі.

Також Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони, однак жодних деталей угоди не було повідомлено.

Під час перемовин сторони також обговорили можливість транспортування американського скрапленого газу через Румунію до України. Натомість Київ пропонує Бухаресту свої підземні газові сховища задля зберігання румунського газу.

"І дизель нам ще потрібен. Я звернувся до президента з проханням знайти можливість допомогти Україні, адже росіяни просто руйнують наші резервуари", — заявив Зеленський.

Раніше стало відомо, що авіабаза НАТО в Румунії, що розташована неподалік українського кордону, може стати важливим пунктом для підтримки військових операцій Сполучених Штатів на Близькому Сході.

У січні глава румунського Генштабу повідомив, що громадяни країни повинні бути готові не лише до надзвичайних ситуацій, а й до активної участі у підтримці військових операцій, якщо безпекова ситуація загостриться.