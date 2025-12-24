В Украине 7 января будут отмечать новый праздник: его инициировал Зеленский

Кабинет министров принял решение о введении нового праздника в Украине — День программиста.

Праздник будет отмечаться ежегодно 7 января. Кабмин поддержал это решение, которое было инициировано президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, который опубликовал указ главы государства.

Указ Зеленского о введении праздника Фото: Telegram/Алексей Гончаренко

В своем указе Зеленский отметил "значительный вклад специалистов по информационным технологиям в развитие цифровой экономики и цифровой безопасности, что играет важную роль в укреплении национальной безопасности и обороноспособности Украины". Еще одна цель введения праздника — развитие IT-индустрии.

Напомним, что в октябре на украинском IT-рынке зафиксировали аномальный рост активности. Так, после длительного спада, который произошел из-за полномасштабного вторжения, в третьем квартале 2025 года количество новых вакансий достигло самого высокого показателя с 2022 года.

Ранее Фокус рассказывал, что 7 января православная церковь чтит Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, которого считали покровителем сельского хозяйства. В этот день нельзя употреблять алкоголь и подбирать найденные на дороге вещи.

Зато отец Свято-Михайловского кафедрального собора в Черкассах — крупнейшего православного храма Украины — объяснил, что ни 25 декабря, ни 7 января не является точной датой для празднования Рождества Христова.