В Україні 7 січня відзначатимуть нове свято: його ініціював Зеленський

Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження нового свята в Україні — День програміста.

Свято відзначатиметься щорічно 7 січня. Кабмін підтримав це рішення, яке було ініційоване президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомив народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, який опублікував указ глави держави.

Указ Зеленського про запровадження свята Фото: Telegram/Олексiй Гончаренко

У своєму указі Зеленський відзначив "значний внесок фахівців з інформаційних технологій у розвиток цифрової економіки та цифрової безпеки, що відіграє важливу роль у зміцненні національної безпеки та обороноздатності України". Ще одна мета запровадження свята — розвиток IT-індустрії.

Нагадаємо, що у жовтні на українському IT-ринку зафіксували аномальне зростання активності. Так, після тривалого спаду, який стався через повномасштабне вторгнення, у третьому кварталі 2025 року кількість нових вакансій досягла найвищого показника з 2022 року.

