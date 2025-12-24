Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Україна

В Україні 7 січня відзначатимуть нове свято: його ініціював Зеленський

Президент Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський | Фото: Офіс президента

Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження нового свята в Україні — День програміста.

Свято відзначатиметься щорічно 7 січня. Кабмін підтримав це рішення, яке було ініційоване президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомив народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, який опублікував указ глави держави.

Указ Зеленського про запровадження Дня програміста
Указ Зеленського про запровадження свята
Фото: Telegram/Олексiй Гончаренко

У своєму указі Зеленський відзначив "значний внесок фахівців з інформаційних технологій у розвиток цифрової економіки та цифрової безпеки, що відіграє важливу роль у зміцненні національної безпеки та обороноздатності України". Ще одна мета запровадження свята — розвиток IT-індустрії.

Нагадаємо, що у жовтні на українському IT-ринку зафіксували аномальне зростання активності. Так, після тривалого спаду, який стався через повномасштабне вторгнення, у третьому кварталі 2025 року кількість нових вакансій досягла найвищого показника з 2022 року.

Відео дня

Раніше Фокус розповідав, що 7 січня православна церква вшановує Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна, якого вважали покровителем сільського господарства. У цей день не можна вживати алкоголь і підбирати знайдені на дорозі речі.

Натомість отець Свято-Михайлівського кафедрального собору в Черкасах — найбільшого православного храму України — пояснив, що ані 25 грудня, ані 7 січня не є точною датою для святкування Різдва Христового.