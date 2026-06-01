1 червня більше не День захисту дітей: коли тепер його святкують в Україні

Багато українців звикли, що в 1 червня, у перший день літа в країні традиційно відзначали День захисту дітей. Але у 2025 році цю дату змінили. Далі Фокус розповість, коли тепер будуть відзначати це свято та чому його перенесли.

Майже 25 років у всіх куточках України традиційно проводили святкові заходи, фестивалі та розважальні концерти для дітей.

День захисту дітей: про це свято

День захисту дітей — свято, яке відзначають у багатьох країнах світу, адже це вона має важливе значення. Зокрема, привернути увагу до прав дітей, а також формує важливі цінності, такі як толерантність, рівність та повага до всіх членів суспільства.

Українські діти Фото: З відкритих джерел

Це важливий день, адже він нагадує дорослим про їхню відповідальність за безпеку дітей, їх здоров'я, розвиток і підтримку.

Після повномасштабного вторгнення РФ День захисту дітей в Україні — набув особливого актуального та важливого статусу. Адже у контексті свята важливо нагадувати про реальні загрози життю, безпеці дітям та дитинству в цілому.

Відео дня

День захисту дітей в Україні: чому свято змінило дату і коли воно тепер

В Україні День захисту дітей 1 червня офіційно запровадив другий президент України Леонід Кучма, який підписав відповідний указ №568/98 від 30 травня 1998 року.

Володимир Зеленський з школярами Фото: Офіс президента

Але 30 травня 2025 року шостий президент України Володимир Зеленський підписав новий указ №355/2025. Аби в Україні відзначали цей день разом із міжнародною спільнотою.

"З метою утвердження охорони дитинства як загальнонаціонального пріоритету України, посилення та об’єднання зусиль міжнародного співтовариства, спрямованих на захист прав і найкращих інтересів дитини, реалізації положень Конвенції про права дитини постановляю: установити в Україні День захисту дітей, який відзначати щорічно у Всесвітній день дитини – 20 листопада", — йдеться у документі.

Новий документ чітко визначає, що День захисту дітей в Україні щорічно будуть відзначати 20 листопада — у Всесвітній день дитини. У 2026 році він припадає на п'ятницю.

День захисту дітей в Україні 20 листопада: яке значення має нова дата

В UNICEF Ukraine пояснили, що дата 20 листопада — має "особливе значення". Адже у день 1989 року лідери країн світу ухвалили міжнародну угоду про дитинство — Конвенцію ООН про права дитини.

Цей документ — перший міжнародний акт, що детально та комплексно зафіксував: права кожної дитини та правові стандарти для захисту неповнолітніх.

Також варто відзначити, що цю Конвенцію підписала та ратифікувала рекордна кількість держав (порівняно з іншими історичними договорами у сфері прав людини).

"Захист прав дітей — спільна відповідальність кожного з нас. Ми закликаємо всіх пам'ятати про це як у визначні дати, так і кожного дня", — підсумували у Дитячому фонді ООН.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження в Україні Дня румунської мови. Він відзначатиметься щорічно 31 серпня.

Також Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження нового свята в Україні — День програміста. Свято відзначатиметься щорічно 7 січня. Кабмін підтримав це рішення, яке було ініційоване президентом Володимиром Зеленським.