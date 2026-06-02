В ЕС обновили процедуру записи на паспортные услуги: что изменилось для украинцев с 1 июня

Украинцам, которые оформляют паспорта и другие документы в Польше и Италии, придется привыкать к новым правилам записи на прием. С начала июня для регистрации в электронной очереди ввели обязательную проверку личности через Дія.Підпис, а в одном из европейских центров без предварительной записи попасть на прием уже не получится.

Как говорится на сайте паспортного сервиса ГП "Документ", в этом году с 1 июня в центрах обслуживания украинцев в Польше и Италии начали действовать новые условия регистрации в электронной очереди. Нововведение пока работает в тестовом режиме, однако для записи уже необходимо проходить верификацию с помощью Дія.Підпису.

В частности, самые существенные изменения коснулись Италии. В центре Паспортного сервиса в Милане отныне будут принимать граждан только по предварительной записи через электронную очередь. Формат "живой очереди" там больше не будет действовать, поэтому попасть на прием без заранее забронированного времени будет невозможно.

Зато в Польше ситуация несколько иная. Так, центры в Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Кракове продолжат работать как по предварительной записи, так и для посетителей, которые обращаются без регистрации. Однако количество талонов для такой категории граждан будет ограниченным.

Ежедневно в Варшаве планируют выдавать до 60 талонов для посетителей из "живой очереди". Во Вроцлаве их будет 40, а в Гданьске и Кракове — по 30. После исчерпания лимита получить услугу в тот же день уже не удастся.

Кроме того, в ГП "Документ" советуют пользоваться электронной записью, ведь система работает круглосуточно, а свободные места обновляются в течение суток.

"Для вашего удобства, рекомендуем пользоваться онлайн-записью на сайте, который обновляется непрерывно в течение суток. Это гарантирует визит в определенное время без необходимости ожидания в центре", — говорится в сообщении.

Вместе с тем часть услуг останется доступной без предварительной регистрации. Речь идет о подаче документов на апостилирование, оформление пересылки уже готовых документов, а также их выдачу владельцам.

Напомним, что, как ранее рассказывал министр иностранных дел Андрей Сибига, Украина работает над упрощением процедуры оформления паспортов для граждан за рубежом. По его словам, сроки доставки документов уже удалось сократить, а сам процесс постепенно автоматизируют и дебюрократизируют. Также в МИД ищут пути решения проблем с очередями, которые остаются одним из главных вызовов для украинцев за рубежом.

