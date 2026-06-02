У ЄС оновили процедуру запису на паспортні послуги: що змінилося для українців з 1 червня

Українцям, які оформлюють паспорти та інші документи в Польщі та Італії, доведеться звикати до нових правил запису на прийом. Від початку червня для реєстрації в електронній черзі запровадили обов’язкову перевірку особи через Дія.Підпис, а в одному з європейських центрів без попереднього запису потрапити на прийом вже не вийде.

Як йдеться на сайті паспортного сервісу ДП "Документ", цього року з 1 червня в центрах обслуговування українців у Польщі та Італії почали діяти нові умови реєстрації до електронної черги. Нововведення поки працює у тестовому режимі, однак для запису вже необхідно проходити верифікацію за допомогою Дія.Підпису.

Зокрема, найсуттєвіші зміни торкнулися Італії. У центрі Паспортного сервісу в Мілані відтепер прийматимуть громадян лише за попереднім записом через електронну чергу. Формат "живої черги" там більше не діятиме, тому потрапити на прийом без заздалегідь заброньованого часу буде неможливо.

Натомість у Польщі ситуація дещо інша. Так, центри у Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Кракові продовжать працювати як за попереднім записом, так і для відвідувачів, які звертаються без реєстрації. Однак кількість талонів для такої категорії громадян буде обмеженою.

Щодня у Варшаві планують видавати до 60 талонів для відвідувачів із "живої черги". У Вроцлаві їх буде 40, а в Гданську та Кракові — по 30. Після вичерпання ліміту отримати послугу того ж дня вже не вдасться.

Крім того, у ДП "Документ" радять користуватися електронним записом, адже система працює цілодобово, а вільні місця оновлюються протягом доби.

"Для вашої зручності, рекомендуємо користуватися онлайн-записом на сайті, який оновлюється безперервно протягом доби. Це гарантує візит у визначений час без необхідності очікування в центрі", — йдеться в повідомленні.

Разом із тим частина послуг залишиться доступною без попередньої реєстрації. Йдеться про подання документів на апостилювання, оформлення пересилання вже готових документів, а також їхню видачу власникам.

Нагадаємо, що, як раніше розповідав міністр закордонних справ Андрій Сибіга, Україна працює над спрощенням процедури оформлення паспортів для громадян за кордоном. За його словами, терміни доставки документів уже вдалося скоротити, а сам процес поступово автоматизують і дебюрократизують. Також у МЗС шукають шляхи вирішення проблем із чергами, які залишаються одним із головних викликів для українців за кордоном.

