Уже завтра ударит похолодание: синоптик назвала области, где температура упадет до +17

В среду, 3 июня, в Украину временно поступит более холодный воздух. В северных и центральных областях, а также в Одесской и Николаевской областях температура днем составит +17...+20 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, на западе Украины, в восточных областях и на большей части юга сохранится более теплая погода — от +22 до +26 градусов.

Ветер будет юго-восточным. На севере, в центре и на юге страны возможны сильные порывы, поэтому синоптик призвала быть осторожными.

Дожди 3 июня ожидаются почти по всей территории Украины. В то же время они будут носить кратковременный характер. Исключением станут восточные области, где будет преобладать сухая воздушная масса.

В Киеве прогнозируют увеличение облачности, возможен небольшой дождь и порывистый юго-восточный ветер. Температура воздуха на один день снизится до +17...+18 градусов.

"Завтра оденьтесь немного теплее", — посоветовала Наталья Диденко.

По ее словам, уже после кратковременного похолодания погодные условия изменятся. При этом 3 июня станет более прохладным днем для значительной части северных и центральных регионов страны.

Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух предупреждала, что лето в Украине может быть теплее климатической нормы. По ее словам, в стране будет расти вероятность опасных погодных явлений, а наибольшее отклонение от средних многолетних показателей ожидается в западных областях. Кроме того, там может сохраняться засуха.

Также синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит прогнозировал теплый июнь со средней температурой от +19 до +23 градусов. В то же время месяц должен быть дождливым. В начале июня на погоду будет влиять циклон из Западной Европы, который принесет осадки и местами грозы. По словам синоптика, в большинстве регионов количество осадков будет соответствовать норме или превысит ее, а в Карпатах за месяц может выпасть до 171 мм дождя.