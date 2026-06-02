Вже завтра вдарить похолодання: синоптикиня назвала області, де температура впаде до +17

У середу, 3 червня, в Україну тимчасово надійде холодніше повітря. У північних і центральних областях, а також на Одещині та Миколаївщині температура вдень становитиме +17…+20 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, на заході України, у східних областях та на більшій частині півдня збережеться тепліша погода — від +22 до +26 градусів.

Вітер буде південно-східним. На півночі, у центрі та на півдні країни можливі сильні пориви, тому синоптикиня закликала бути обережними.

Дощі 3 червня очікуються майже по всій території України. Водночас вони матимуть короткочасний характер. Винятком стануть східні області, де переважатиме суха повітряна маса.

У Києві прогнозують збільшення хмарності, можливий невеликий дощ і рвучкий південно-східний вітер. Температура повітря на один день знизиться до +17...+18 градусів.

“Завтра одягніться трохи тепліше”, — порадила Наталка Діденко.

За її словами, уже після короткочасного похолодання погодні умови зміняться. При цьому 3 червня стане прохолоднішим днем для значної частини північних і центральних регіонів країни.

Раніше завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України Віра Балабух попереджала, що літо в Україні може бути теплішим за кліматичну норму. За її словами, у країні зростатиме ймовірність небезпечних погодних явищ, а найбільше відхилення від середніх багаторічних показників очікується в західних областях. Крім того, там може зберігатися посуха.

Також синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт прогнозував теплий червень із середньою температурою від +19 до +23 градусів. Водночас місяць має бути дощовим. На початку червня на погоду впливатиме циклон із Західної Європи, який принесе опади та місцями грози. За словами синоптика, у більшості регіонів кількість опадів відповідатиме нормі або перевищить її, а в Карпатах за місяць може випасти до 171 мм дощу.