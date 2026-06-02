"Просим не брать": в "Киевском метрополитене" отреагировали на скандал с палатками в подземке

В "Киевском метрополитене" призвали не приносить в укрытия громоздкие вещи, в частности палатки, которые могут мешать передвижению пассажиров и блокировать пути эвакуации.

Платформы столичной подземки имеют ограниченную площадь, заявила пресс-секретарь "Киевского метрополитена" Оксана Никифорук в комментарии "Суспільному".

"Просим не брать палатки, надувные матрасы. Выбирайте более компактные вещи", — сказала Никифорук.

Она пояснила, что в случае чрезвычайной ситуации проходы должны оставаться свободными для оперативного перемещения людей.

Пресс-секретарь также отметила, что люди могут оставаться на станциях на ночь даже без воздушной тревоги, если до закрытия станции сообщат об этом работникам метро или полиции.

Киевлянам посоветовали пользоваться станциями, где обычно меньше людей ищут укрытие.

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"Советуем также воспользоваться центральными станциями для укрытия ночью, поскольку их выбирают меньше людей. Например, это "Золотые ворота", "Крещатик", "Майдан Независимости", "Площадь Украинских Героев", — уточнила Никифорук.

В администрации столичной подземки подчеркнули, что людям стоит брать с собой теплые вещи, воду и необходимые лекарства.

Наконец в "Киевском метрополитене" отметили, что вагоны метро пока не используют как дополнительное укрытие из-за ночных технических работ.

Напомним, после массированного обстрела Киева в ночь на 2 июня в столице разгорелся скандал из-за палаток в метрополитене.

В этот же день в КГВА заверили, что рассматривают возможность введения определенных ограничений на установку палаток в метро.