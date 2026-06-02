"Просимо не брати": в "Київському метрополітені" відреагували на скандал з наметами у підземці

В "Київському метрополітені" закликали не приносити до укриттів громіздкі речі, зокрема намети, які можуть заважати пересуванню пасажирів та блокувати шляхи евакуації.

Платформи столичної підземки мають обмежену площу, заявила речниця "Київського метрополітену" Оксана Никифорук в коментарі "Суспільному".

"Просимо не брати намети, надувні матраци. Обирайте більш компактні речі", — сказала Никифорук.

Вона пояснила, що в разі надзвичайної ситуації проходи повинні залишатися вільними для оперативного переміщення людей.

Речниця також зазначила, що люди можуть залишатися на станціях на ніч навіть без повітряної тривоги, якщо до закриття станції повідомлять про це працівників метро або поліції.

Киянам порадили користуватись станціями, де зазвичай менше людей шукають укриття.

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"Радимо також скористатися центральними станціями для укриття вночі, оскільки їх обирають менше людей. Наприклад, це "Золоті ворота", "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Площа Українських Героїв", — уточнила Никифорук.

В адміністраціх столичної підземки підкреслили, що людям варто брати із собою теплі речі, воду та необхідні ліки.

Насамкінець в "Київському метрополітені" наголосили, що вагони метро наразі не використовують як додаткове укриття через нічні технічні роботи.

Нагадаємо, після масованого обстрілу Києва у ніч на 2 червня в столиці розгорівся скандал через намети у метрополітені.

Цього ж дня в КМВА запевнили, що розглядають можливість запровадження певних обмежень на встановлення наметів у метро.