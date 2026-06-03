Бронирование от мобилизации: в Украине назвали количество священников с отсрочкой

В Украине от мобилизации забронировано 6,5 тыс. священнослужителей. Отсрочку могут получить священники, которые работают в религиозных организациях, признанных критически важными.

Об этом, как передает Interfax-Украина, сообщил председатель Государственной службы по этнополитике и свободе совести Украины Виктор Еленский во время пресс-конференции в Киеве.

По его словам, в Украине существует около 35 тыс. религиозных организаций, из которых к критической инфраструктуре пока отнесено чуть более 10 тыс.

"Руководители-священнослужители религиозных организаций и священники, которые работают в этих религиозных организациях, могут получить отсрочку от мобилизации через бронирование. Таких священников, которые были забронированы, — 6,5 тыс.", — сказал Еленский.

В то же время он отметил, что религиозные организации, которые принадлежат к Украинской православной церкви, не могут получить статус стратегически важных. Соответственно, их священнослужители не подлежат бронированию.

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Также Еленский сослался на результаты социологических исследований. По его словам, 25% опрошенных считают, что священники должны служить в армии на общих основаниях, тогда как 44% поддерживают исключения для них, в частности без участия в боевых действиях.

В мае Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести утвердила обновленный перечень из 10 922 религиозных организаций, которые признаны критически важными для функционирования экономики страны.

Напомним, что с 1 июня в Украине начали действовать новые требования к бронированию работников. Для сохранения отсрочки от мобилизации предприятия должны обеспечить более высокий уровень официальной зарплаты для работников, которых бронируют.

Также Кабмин одобрил изменения в правила бронирования работников критически важных предприятий. После вступления их в силу компании должны будут соответствовать новым требованиям по уровню средней зарплаты, чтобы сохранить право на бронирование сотрудников.