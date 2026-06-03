Бронювання від мобілізації: в Україні назвали кількість священників з відстрочкою

В Україні від мобілізації заброньовано 6,5 тис. священнослужителів. Відстрочку можуть отримати священники, які працюють у релігійних організаціях, визнаних критично важливими.

Про це, як передає Interfax-Україна, повідомив голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України Віктор Єленський під час пресконференції в Києві.

За його словами, в Україні існує близько 35 тис. релігійних організацій, із яких до критичної інфраструктури наразі віднесено трохи більше 10 тис.

“Керівники-священнослужителі релігійних організацій і священники, які працюють в цих релігійних організаціях, можуть отримати відстрочку від мобілізації через бронювання. Таких священників, які були заброньовані, – 6,5 тис.”, — сказав Єленський.

Водночас він наголосив, що релігійні організації, які належать до Української православної церкви, не можуть отримати статус стратегічно важливих. Відповідно, їхні священнослужителі не підлягають бронюванню.

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Також Єленський послався на результати соціологічних досліджень. За його словами, 25% опитаних вважають, що священники мають служити в армії на загальних підставах, тоді як 44% підтримують винятки для них, зокрема без участі в бойових діях.

У травні Державна служба України з етнополітики та свободи совісті затвердила оновлений перелік із 10 922 релігійних організацій, які визнані критично важливими для функціонування економіки країни.

Нагадаємо, що з 1 червня в Україні почали діяти нові вимоги до бронювання працівників. Для збереження відстрочки від мобілізації підприємства мають забезпечити вищий рівень офіційної зарплати для працівників, яких бронюють.

Також Кабмін схвалив зміни до правил бронювання працівників критично важливих підприємств. Після набуття ними чинності компанії повинні будуть відповідати новим вимогам щодо рівня середньої зарплати, щоб зберегти право на бронювання співробітників.