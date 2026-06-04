В Украине продажа котят онлайн может дорого обойтись: штрафы достигают 85 тысяч грн

Украинцев могут оштрафовать на сумму до 85 тысяч гривен за продажу котят через интернет без официального оформления деятельности. Один из таких случаев недавно зафиксировали налоговики в Полтавской области.

Как пишет профессиональное издание "Судебно-юридическая газета", в Полтавской области сотрудники налоговой службы разоблачили женщину, которая систематически продавала породистых котят через интернет, не имея государственной регистрации предпринимательской деятельности и не платя налоги с полученного дохода.

В ГНС сообщили, что проверку провели в мае после обращений граждан через сервис "ТАХ Control". Во время нее налоговики установили факт продажи котенка и собрали доказательства того, что женщина занималась этим регулярно.

В частности, во время этого осмотра специалисты задокументировали факт продажи животного и установили признаки регулярной коммерческой деятельности. Среди доказательств — постоянное размещение новых объявлений на онлайн-площадках, использование рекламных инструментов и систематический поиск клиентов через интернет.

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В конце концов, на продавщицу составили административный протокол по статье 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за осуществление хозяйственной деятельности без надлежащей регистрации. Более того, материалы дела уже передали в суд, который и будет определять дальнейшую ответственность.

Учитывая эту ситуацию, на сайте Главного управлении ГНС в Полтавской области отметили, что продажа домашних животных через социальные сети, сайты объявлений и другие онлайн-платформы все чаще становится источником дохода для граждан. Однако если такая деятельность носит регулярный характер и осуществляется с целью получения прибыли, она считается предпринимательской и требует официального оформления.

Какие штрафы можно получить за продажу котят онлайн

В частности, действующее законодательство предусматривает за ведение хозяйственной деятельности без государственной регистрации штраф от 17 до 34 тысяч гривен. Кроме того, суд может принять решение о конфискации средств, полученных от такой деятельности, а также продукции или имущества, которое использовалось для ее осуществления.

Однако, в случае повторного нарушения в течение года или если будет установлено получение значительного дохода, сумма штрафных санкций может вырасти до 85 тысяч гривен. В таких случаях также предусмотрена конфискация средств и другого имущества, связанного с незаконной предпринимательской деятельностью.

Поэтому, в ГНС призвали граждан, которые регулярно продают товары или животных через интернет, заблаговременно урегулировать вопрос регистрации своей деятельности и выполнять налоговые обязательства, чтобы избежать штрафов и судебных разбирательств.

Напомним, что в Украине с 1 марта вступили в силу новые правила содержания домашних животных, которые значительно усиливают их защиту и повышают ответственность владельцев. Теперь запрещено постоянно держать собак на привязи без возможности выгула и свободы передвижения, а все домашние животные имеют право на надлежащий уход, питание и условия жизни.

Стоит заметить, что принятие законопроекта № 11328 стало важным шагом для усиления защиты животных в Украине и приближения законодательства к европейским стандартам. Документ запрещает жестокое обращение, неконтролируемое разведение и неэтичные операции по изменению внешности животных,