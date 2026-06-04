В Україні продаж кошенят онлайн може дорого обійтися: штрафи сягають 85 тисяч грн

Українців можуть оштрафувати на суму до 85 тисяч гривень за продаж кошенят через інтернет без офіційного оформлення діяльності. Один із таких випадків нещодавно зафіксували податківці на Полтавщині.

Як пише професійне видання "Судово-юридична газета", у Полтавській області співробітники податкової служби викрили жінку, яка систематично продавала породистих кошенят через інтернет, не маючи державної реєстрації підприємницької діяльності та не сплачуючи податки з отриманого доходу.

У ДПС повідомили, що перевірку провели у травні після звернень громадян через сервіс "ТАХ Control". Під час неї податківці встановили факт продажу кошеняти та зібрали докази того, що жінка займалася цим регулярно.

Зокрема, під час цього огляду фахівці задокументували факт продажу тварини та встановили ознаки регулярної комерційної діяльності. Серед доказів — постійне розміщення нових оголошень на онлайн-майданчиках, використання рекламних інструментів та систематичний пошук клієнтів через інтернет.

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Зрештою, на продавчиню склали адміністративний протокол за статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає відповідальність за здійснення господарської діяльності без належної реєстрації. Ба більше, матеріали справи вже передали до суду, який і визначатиме подальшу відповідальність.

З огляду на цю ситуацію, на сайті Головного управлінні ДПС у Полтавській області наголосили, що продаж домашніх тварин через соціальні мережі, сайти оголошень та інші онлайн-платформи дедалі частіше стає джерелом доходу для громадян. Однак якщо така діяльність має регулярний характер і здійснюється з метою отримання прибутку, вона вважається підприємницькою та потребує офіційного оформлення.

Які штрафи можна отримати за продаж кошенят онлайн

Зокрема, чинне законодавство передбачає за ведення господарської діяльності без державної реєстрації штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Крім того, суд може ухвалити рішення про конфіскацію коштів, отриманих від такої діяльності, а також продукції чи майна, що використовувалося для її здійснення.

Однак, у разі повторного порушення протягом року або якщо буде встановлено отримання значного доходу, сума штрафних санкцій може зрости до 85 тисяч гривень. У таких випадках також передбачена конфіскація коштів та іншого майна, пов’язаного з незаконною підприємницькою діяльністю.

Тому, у ДПС закликали громадян, які регулярно продають товари або тварин через інтернет, завчасно врегулювати питання реєстрації своєї діяльності та виконувати податкові зобов’язання, щоб уникнути штрафів і судових розглядів.

Нагадаємо, що в Україні з 1 березня набрали чинності нові правила утримання домашніх тварин, які значно посилюють їхній захист і підвищують відповідальність власників. Тепер заборонено постійно тримати собак на прив’язі без можливості вигулу та свободи пересування, а всі домашні тварини мають право на належний догляд, харчування та умови життя.

Варто зауважити, що ухвалення законопроєкту № 11328 стало важливим кроком для посилення захисту тварин в Україні та наближення законодавства до європейських стандартів. Документ забороняє жорстоке поводження, неконтрольоване розведення та неетичні операції зі зміни зовнішності тварин,