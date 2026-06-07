Украина и РФ согласовали механизм обмена справками: Лубинец подвел итоги переговоров

Во время очередного обмена пленными украинский и российский омбудсмены согласились начать отношения с "чистого листа". Стороны достигли согласия упростить обмен справками, которые нужны гражданам обеих стран.

В пятницу, 5 июня, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека встретился с российским омбудсменом Яной Лантратовой, которая заменила Татьяну Москалькову. Разговор был долгим и непростым, рассказал Дмитрий Лубинец.

Уполномоченный отметил, что он сначала полчаса общался с российской коллегой тет-а-тет и два часа шли переговоры в составе команд. Было договорено, что двусторонние отношения начинают с чистого листа, но уже действующие положительные наработки, вроде посещений пленных и передача им писем, продолжатся.

Россия, отметил он, согласилась провести верификацию всех военнопленных и гражданских заложников, попавших в плен, начиная с 2014 года.

Відео дня

"Я отдельно проговорил категории, которые приоритетны для нас, которые мы хотим максимально быстро... вернуть", — рассказал подробности Лубинец, добавив, что в них входят тяжело раненые и тяжелобольные, а также те, кто находится в плену дольше всех.

Отдельно стороны обсудили дополнительные возможности реагирования на нарушения прав украинских военнопленных, гражданских заложников относительно непредоставления медицинской помощи, достаточного питания, а также процедуру верификации лиц, имеющих статус пропавших без вести.

Украина предложила привлечь МККК и омбудсманов других стран для личных посещений мест содержания военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц. Если российская сторона допустит мониторинговую миссию к украинцам, Киев предоставит разрешение на проверку российских военнопленных, указал Лубинец.

Кроме этого, из-за отсутствия дипломатических отношений между странами, стороны договорились напрямую обмениваться официальными справками, например для оформления пенсионного стажа, чтобы решать гражданско-правовые вопросы.

"Я увидел желание расширять диалог, расширять этот гуманитарный трек и делать все, чтобы действительно украинское общество видело результативность такого общения", — поделился впечатлениями от встречи Дмитрий Лубинец.

Напомним, 5 июня состоялся обмен пленными 185 на 185. В Украину вернулись бойцы Вооруженных Сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, а также один гражданский.

Также в Украину вернули военного, который участвовал в уникальной операции, во время которой защитникам "Азовстали" вертолетом доставлялись еда, медикаменты и оружие.