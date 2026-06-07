Україна та РФ погодили механізм обміну довідками: Лубінець підбив підсумки переговорів

Під час чергового обміну полоненими український та російський омбудсмени погодилися розпочати відносини з "чистого аркушу". Сторони досягли згоди спростити обмін довідками, які потрібні громадянам обох країн.

У п'ятницю, 5 червня, уповноважений Верховної Ради України з прав людини зустрівся з російською омбудсменкою Яною Лантратовою, яка замінила Тетяну Москалькову. Розмова була довгою і непростою, розповів Дмитро Лубінець.

Уповноважений зазначив, що він спочатку півгодини спілкувався з російською колегою тет-а-тет та дві години йшли перемовини у складі команд. Було домовлено, що двосторонні відносини починають з чистого аркуша, але вже діючі позитивні напрацювання, на кшталт відвідувань полонених та передача їм листів, продовжаться.

Росія, зауважив він, погодилася провести верифікацію всіх військовополонених та цивільних заручників, які потрапили у полон, починаючи з 2014 року.

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"Я окремо проговорив категорії, які пріоритетні для нас, які ми хочемо максимально швидко… повернути", — розповів подробиці Лубінець, додавши, що до них входять важко поранені та важкохворі, а також ті, хто знаходиться в полоні найдовше.

Окремо сторони обговорили додаткові можливості реагування на порушення прав українських військовополонених, цивільних заручників щодо ненадання медичної допомоги, достатнього харчування, а також процедуру верифікації осіб, які мають статус зниклих безвісти.

Україна запропонувала залучити МКЧХ та омбудсманів інших країн для особистих відвідувань місць утримання військовополонених та незаконно утримуваних цивільних громадян. Якщо російська сторона допустить моніторингову місію до українців, Київ надасть дозвіл на перевірку російських військовополонених, вказав Лубінець.

Окрім цього, через відсутність дипломатичних відносин між країнами, сторони домовилися напряму обмінюватися офіційними довідками, наприклад для оформлення пенсійного стажу, аби вирішувати цивільно-правові питання громадян.

"Я побачив бажання розширювати діалог, розширювати оцей гуманітарний трек і робити все, щоб дійсно українське суспільство бачило результативність такого спілкування", — поділився враженнями від зустрічі Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, 5 червня відбувся обмін полоненими 185 на 185. В Україну повернулися бійці Збройних Сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, а також один цивільний.

Також до України повернули військового, який брав участь в унікальній операції, під час якої захисникам "Азовсталі" вертольотом доставлялися їжа, медикаменти та зброя.