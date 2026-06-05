З полону РФ повернули учасника унікальної вертолітної операції на "Азовсталь": деталі

До України під час обміну військовополоненими 5 червня повернулося 185 військовослужбовців. Серед них — бійці Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ДШВ, ТрО, ССО, ВСП а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.

Також до України повернули військового, який брав участь в унікальній вертолітній операції, під час якої вертольотам до "Азовсталі" доставлялися їжа, медикаменти та зброя. Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Там не розкрили ім'я чи вік звільненого з полону українського військового, а також те, у якому підрозділі проходив службу він.

Операція ЗСУ з доставки провізії та зброї на "Азовсталь"

На початку повномасштабної війни російські окупанти змогли майже повністю окупувати Маріуполь. Спротив чинив гарнізон Сил оборони на заводі "Азовсталі". До захисників заблокованого Маріуполя 7 разів літали українські гелікоптери Мі-8 зі спорядженням, водою, медикаментами та боєприпасами. Президент України казав, що 90% льотчиків не поверталися після вильотів на "Азовсталь".

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Згодом пілот ЗСУ розповів про вильоти вертольотів для доставлення вантажів до Маріуполя та евакуацію поранених з маріупольського заводу "Азовсталь". За його словами, складність задачі полягала в доставленні вантажу в глиб позицій противника на території понад 100 км. Їх супроводжувала щільна протиповітряна оборона ЗС РФ.

Інший пілот ЗСУ розповідав, що під час операції його вертоліт підбили, але попри це йому вдалося вивезти поранених українських бійців із зони бойових дій.

Пізніше тодішній командувач Сил спеціальних операцій генерал-майор ЗСУ Віктор Хоренко розкрив раніше невідомі деталі щодо авіапрориву на "Азовсталь" у Маріуполі, який уже був практично захоплений росіянами. За його словами, українським гелікоптерам тоді вдалося здійснити сім рейсів і кожен із них закінчився успішно. Ба більше, у ті моменти паралельно проводили кілька інших операцій.

А британські журналісти повідомили, що з 21 березня по 11 травня 2022 року 15 вертольотів та 45 членів екіпажу взяли участь у майже 30 рятувальних вертолітних місіях на "Азовсталь". З 15 вертольотів, які брали участь в операціях, троє було збито. Понад 20 місій не мали успіху.

Обмін полоненими 5 червня

5 червня 2026 року Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Цього разу до України повернулося 185 військових в обмін на 185 окупантів з РФ. Також до України повертається один цивільний.