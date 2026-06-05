Из плена РФ вернули участника уникальной вертолетной операции на "Азовсталь": детали

В Украину во время обмена военнопленными 5 июня вернулось 185 военнослужащих. Среди них — бойцы Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ДШВ, ТрО, ССО, ВСП а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы.

Также в Украину вернули военного, который участвовал в уникальной вертолетной операции, во время которой вертолетам к "Азовстали" доставлялись еда, медикаменты и оружие. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Там не раскрыли имя или возраст освобожденного из плена украинского военного, а также то, в каком подразделении проходил службу он.

Операция ВСУ по доставке провизии и оружия на "Азовсталь"

В начале полномасштабной войны российские оккупанты смогли почти полностью оккупировать Мариуполь. Сопротивление оказывал гарнизон Сил обороны на заводе "Азовстали". К защитникам заблокированного Мариуполя 7 раз летали украинские вертолеты Ми-8 со снаряжением, водой, медикаментами и боеприпасами. Президент Украины говорил, что 90% летчиков не возвращались после вылетов на "Азовсталь".

Відео дня

Впоследствии пилот ВСУ рассказал о вылетах вертолетов для доставки грузов в Мариуполь и эвакуации раненых с мариупольского завода "Азовсталь". По его словам, сложность задачи заключалась в доставке груза в глубь позиций противника на территории более 100 км. Их сопровождала плотная противовоздушная оборона ВС РФ.

Другой пилот ВСУ рассказывал, что во время операции его вертолет подбили, но несмотря на это ему удалось вывезти раненых украинских бойцов из зоны боевых действий.

Позже тогдашний командующий Сил специальных операций генерал-майор ВСУ Виктор Хоренко раскрыл ранее неизвестные детали относительно авиапрорыва на "Азовсталь" в Мариуполе, который уже был практически захвачен россиянами. По его словам, украинским вертолетам тогда удалось осуществить семь рейсов и каждый из них закончился успешно. Более того, в те моменты параллельно проводили несколько других операций.

А британские журналисты сообщили, что с 21 марта по 11 мая 2022 года 15 вертолетов и 45 членов экипажа приняли участие в почти 30 спасательных вертолетных миссиях на "Азовсталь". Из 15 вертолетов, участвовавших в операциях, трое были сбиты. Более 20 миссий не имели успеха.

Обмен пленными 5 июня

5 июня 2026 года Украина и Россия провели очередной обмен пленными. На этот раз в Украину вернулось 185 военных в обмен на 185 оккупантов из РФ. Также в Украину возвращается один гражданский.