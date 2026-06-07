Вспомнил Гитлера и украинофобию: телеведущий высказался о демонтаже памятника Булгакову

Телеведущий Анатолий Анатолич отреагировал на демонтаж памятника российскому писателю Михаилу Булгакову в Киеве. Он заявил, что не понимает волны возмущения вокруг этого события и считает, что при оценке исторических фигур важно учитывать не только их творчество, но и личные взгляды.

Как пишет издание OBOZ.UA, на своей странице в Instagram в Stories Анатолий Анатолич прокомментировал снос монумента Булгакову и объяснил, почему не поддерживает его чествование в публичном пространстве.

Телеведущий напомнил о высказываниях писателя относительно украинского языка и украинской государственности, которые, по его убеждению, свидетельствуют о пренебрежительном отношении автора к Украине. В своей заметке он отметил, что никто не запрещает читать произведения Булгакова или интересоваться его биографией, однако не стоит игнорировать его мировоззрение.

"Не понимаю страданий по поводу Булгакова. Хотите читать — читайте. Хотите изучать его жизнь — изучайте. Но не забывайте — он был украинофобом", — написал ведущий.

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Также Анатолич выразил убеждение, что искусство нельзя полностью отделять от личности автора. Для иллюстрации своей мысли он вспомнил Адольфа Гитлера.

"Я не считаю, что можно воспринимать творчество без понимания позиции человека. Если Адольф писал хорошие картины, это не значит, что ему стоит ставить памятник как гениальному художнику", — написал Анатолий Анатолич", — подчеркнул телеведущий.

Stories Анатолия Анатолича в Instagram Фото: Обозреватель Stories Анатолия Анатолича в Instagram Фото: Обозреватель

В то же время он предложил украинцам обратить внимание на творчество других всемирно известных писателей. Среди авторов, которых посоветовал прочитать Анатолич, — Франц Кафка, Габриэль Гарсия Маркес, Курт Воннегут, Умберто Эко и Милан Кундера.

По словам ведущего, именно их произведения помогают глубже осмыслить человека, общество и окружающий мир. В частности, Кафка раскрывает абсурдность системы, Маркес мастерски сочетает реальность с магическими элементами, Воннегут сочетает сатиру и философию, а Эко и Кундера — побуждают к размышлениям о свободе, истории и смысле человеческой жизни.

Демонтаж памятника Булгакову в Киеве — что об этом известно

Напомним, что 4 июня в Киеве демонтировали памятник русскому писателю Михаилу Булгакову, который 19 лет стоял на Андреевском спуске. Коммунальщики погрузили монумент на грузовик и вывезли его с места установки. Во время демонтажа бывший журналист Александр Янковский отметил, что сегодня в Украине есть много людей, которые гораздо больше заслуживают памятники и общественное почитание.

Уже после демонтажа памятника Михаилу Булгакову на Андреевском спуске в соцсетях развернулась дискуссия о том, кого стоит почтить на его месте. В частности, руководитель Института информационной безопасности Артем Биденко предложил установить памятник ирландскому писателю Джеймсу Джойсу и назвал такую идею примером деколонизации. В то же время многие пользователи высказались за памятник украинскому писателю, среди которых чаще всего упоминали Валерьяна Пидмогильного и Ивана Нечуя-Левицкого.