Згадав Гітлера та українофобію: телеведучий висловився щодо демонтажу пам'ятника Булгакову

Телеведучий Анатолій Анатоліч відреагував на демонтаж пам'ятника російському письменнику Михайлу Булгакову в Києві. Він заявив, що не розуміє хвилі обурення навколо цієї події та вважає, що при оцінці історичних постатей важливо враховувати не лише їхню творчість, а й особисті погляди.

Як пише видання OBOZ.UA, на своїй сторінці в Instagram у Stories Анатолій Анатоліч прокоментував знесення монумента Булгакову та пояснив, чому не підтримує його вшанування в публічному просторі.

Телеведучий нагадав про висловлювання письменника щодо української мови та української державності, які, на його переконання, свідчать про зневажливе ставлення автора до України. У своєму дописі він зазначив, що ніхто не забороняє читати твори Булгакова чи цікавитися його біографією, однак не варто ігнорувати його світогляд.

"Не розумію страждань стосовно Булгакова. Хочете читати — читайте. Хочете вивчати його життя — вивчайте. Але не забувайте — він був українофобом", — написав ведучий.

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Також Анатоліч висловив переконання, що мистецтво не можна повністю відокремлювати від особистості автора. Для ілюстрації своєї думки він згадав Адольфа Гітлера.

"Я не вважаю, що можна сприймати творчість без розуміння позиції людини. Якщо Адольф писав гарні картини, це не означає, що йому варто ставити пам’ятник як геніальному художнику", — написав Анатолій Анатоліч", — наголосив телеведучий.

Stories Анатолія Анатоліча в Instagram Фото: Обозреватель Stories Анатолія Анатоліча в Instagram Фото: Обозреватель

Водночас він запропонував українцям звернути увагу на творчість інших всесвітньо відомих письменників. Серед авторів, яких порадив прочитати Анатоліч, — Франц Кафка, Габріель Гарсія Маркес, Курт Воннеґут, Умберто Еко та Мілан Кундера.

За словами ведучого, саме їхні твори допомагають глибше осмислити людину, суспільство та навколишній світ. Зокрема, Кафка розкриває абсурдність системи, Маркес майстерно поєднує реальність із магічними елементами, Воннеґут поєднує сатиру та філософію, а Еко і Кундера — спонукають до роздумів про свободу, історію та сенс людського життя.

Демонтаж пам'ятника Булгаковау в Києві — що про це відомо

Нагадаємо, що 4 червня у Києві демонтували пам’ятник російському письменнику Михайлу Булгакову, який 19 років стояв на Андріївському узвозі. Комунальники завантажили монумент на вантажівку та вивезли його з місця встановлення. Під час демонтажу колишній журналіст Олександр Янковський зауважив, що сьогодні в Україні є багато людей, які значно більше заслуговують на пам’ятники та суспільне вшанування.

Вже після демонтажу пам’ятника Михайлу Булгакову на Андріївському узвозі в соцмережах розгорнулася дискусія про те, кого варто вшанувати на його місці. Зокрема, керівник Інституту інформаційної безпеки Артем Біденко запропонував встановити пам’ятник ірландському письменнику Джеймсу Джойсу та назвав таку ідею прикладом деколонізації. Водночас багато користувачів висловилися за пам’ятник українському письменнику, серед яких найчастіше згадували Валер’яна Підмогильного та Івана Нечуя-Левицького.