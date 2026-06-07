"Экс-работник ТЦК" носил тапочки зубами в одесском СИЗО: правоохранители отреагировали (фото)

В сеть попало видео из одесского СИЗО, где неизвестные унижали мужчину, которого называют "экс-работником ТЦК" и заставляли зубами носить тапочки. На этот скандал отреагировало руководство пенитенциарной системы.

На видео продолжительностью в полминуты неизвестные заставляют пострадавшего носить зубами тапочки, сопровождая это фразами на русском языке. Видео выложил один из местных пабликов в соцсетях.

На кадрах заметно, как неизвестный говорит: "Апорт, ТЦК-шница!", заставляя неизвестного мужчину, который стоял на четвереньках, взять в зубы тапочки. Далее пострадавшего заставляют принести обувь неизвестному, что мужчина и сделал.

Неизвестного назвали "ТЦК-шником" и заставляли носить тапочки в зубах Фото: коллаж Фокус

Дальнейшие кадры на ролике свидетельствуют, что неизвестный бьет пожилого мужчину по голове. Далее со словами: "С**алась, на место!" пострадавший вынужден идти "на место", изображая действия собаки.

Відео дня

Фокус не публикует видео с фактом жесткого унижения чести и достоинства человека по этическим соображениям.

Реакция властей на скандал

Впоследствии руководство Государственной уголовно-исполнительной службы Украины отреагировало на скандальное видео. Там сообщили о начале служебной проверки по факту возможного нарушения прав лица, которое находилось в Одесском следственном изоляторе.

Заявление Государственной уголовно-исполнительной службы Украины об инциденте в Одесском СИЗО Фото: скриншот

"На видео, размещенном в сети, в отношении гражданина совершаются противоправные действия со стороны лиц, находящихся с ним в одной камере. Несмотря на то, что экспертного заключения о достоверности видеоматериала еще нет, руководство СИЗО отстранено от исполнения служебных обязанностей на время проверки", — говорится в заявлении.

Также руководство ГУИС направило в одесское СИЗО комиссию для проверки "возможного нарушения прав человека и объективного выяснения всех обстоятельств происшествия". В ведомстве добавляют, что указанная проверка будет "проведена в установленные законом сроки, а ее результаты — обнародованы".

Ранее Фокус сообщал о том, как в Днепре мужчина оказался в больнице после действий ТЦК. По версии следствия, мужчину силой задержали во время проверки документов, доставили в служебный транспорт, а затем оставили в беспомощном состоянии прямо на улице.

Впоследствии стало известно, что на Волыни задержали руководителя ТЦК на взятке. По предварительным данным, речь идет о возможном содействии уклонению военнообязанного от мобилизации в обмен на неправомерную выгоду.