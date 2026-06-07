"Експрацівник ТЦК" носив капці зубами в одеському СІЗО: правоохоронці відреагували (фото)

У мережу потрапило відео з одеського СІЗО, де невідомі принижували чоловіка, якого називають "експрацівником ТЦК" та змушували зубами носити капці. На цей скандал відреагувало керівництво пенітенціарної системи.

На відео тривалістю в пів хвилини невідомі примушують постраждалого носити зубами капці, супроводжуючи це фразами російською мовою. Відео виклав один з місцевих пабліків у соцмережах.

На кадрах помітно, як невідомий говорить: "Апорт, ТЦК-шниця!", змушуючи невідомого чоловіка, який стояв на четвереньках, взяти у зуби капці. Далі постраждалого примушують принести взуття невідомому, що чоловік і зробив.

Невідомого назвали "ТЦК-шником" і примушували носили капці в зубах Фото: колаж Фокус

Подальші кадри на ролику свідчать, що невідомий б'є літнього чоловіка по голові. Далі зі словами: "С**алась, на место!" постраждалий змушений йти "на місце", вдаючи дії собаки.

Фокус не публікує відео з фактом жорсткого приниження честі та гідности людини з етичних міркувань.

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Реакція влади на скандал

Згодом керівництво Державної кримінально-виконавчої служби України відреагувало на скандальне відео. Там повідомили про початок службової перевірки за фактом можливого порушення прав особи, яка перебувала в Одеському слідчому ізоляторі.

Заява Державної кримінально-виконавчої служби України про інцидент у Одеському СІЗО Фото: скриншот

"На відео, розміщеному в мережі, відносно громадянина вчиняються протиправні дії з боку осіб, які перебувають з ним у одній камері. Попри те, що експертного висновку щодо достовірності відеоматеріалу ще немає, керівництво СІЗО відсторонено від виконання службових обов’язків на час перевірки", — йдеться в заяві.

Також керівництво ДКВС спрямувало до одеського СІЗО комісію для перевірки "можливого порушення прав людини та об’єктивного з’ясування всіх обставин події". У відомстві додають, що зазначена перевірка буде "проведена в установлені законом терміни, а її результати — оприлюднені".

Раніше Фокус повідомляв про те, як у Дніпрі чоловік опинився в лікарні після дій ТЦК. За версією слідства, чоловіка силоміць затримали під час перевірки документів, доставили до службового транспорту, а згодом залишили у безпорадному стані просто на вулиці.

Згодом стало відомо, що на Волині затримали керівника ТЦК на хабарі. За попередніми даними, йдеться про можливе сприяння ухиленню військовозобов’язаного від мобілізації в обмін на неправомірну вигоду.