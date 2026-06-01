Виштовхали з буса та залишили біля смітника: у Дніпрі чоловік опинився в лікарні після дій ТЦК

У Дніпропетровській області правоохоронці розслідують інцидент, у якому фігурують військовослужбовці територіального центру комплектування. За версією слідства, чоловіка силоміць затримали під час перевірки документів, доставили до службового транспорту, а згодом залишили у безпорадному стані просто на вулиці.

Як повідомляє Національна поліція України, подія сталася під час заходів з оповіщення та уточнення військово-облікових даних, які проводили представники одного з обласних ТЦК.

За даними слідчих, рано вранці на майже порожній вулиці військові підійшли до чоловіка мобілізаційного віку, щоб перевірити документи. Не отримавши відповіді, вони, як стверджується, одразу застосували силу та посадили його до мікроавтобуса.

Усередині авто, за інформацією правоохоронців, на чоловіка чинили психологічний тиск і поводилися агресивно. Згодом його стан різко погіршився — йому стало зле, однак замість того, щоб викликати медиків або доставити до лікарні, його винесли з транспорту та залишили біля смітника. Після цього, за версією слідства, військові покинули місце події.

Фото: Національна поліція

Окремо зазначається, що один із фігурантів проходив службу на посаді стрільця-санітара, тобто мав обов’язок надавати першу допомогу, однак цього не зробив.

Потерпілого у тяжкому стані згодом госпіталізували до лікарні. Після інциденту двоє військовослужбовців були переведені до інших підрозділів, ще один залишився служити у ТЦК.

Наразі двом фігурантам оголошено підозру за статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Додатково одному з них інкримінують залишення людини в небезпеці. Щодо третього учасника подій готується повідомлення про підозру.

У разі доведення вини їм загрожує кримінальна відповідальність. Розслідування триває під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону у взаємодії з військовою службою правопорядку.

Варто зауважити, що наразі у ТЦК Дніпропетровської області публічно не надавали роз’яснень або коментарів щодо цього інциденту.

Також Фокус писав, що у Верховній Раді наразі розглядаються законопроєкти, які передбачають посилення відповідальності за можливі неправомірні дії ТЦК, а також за свідомо неправдиві висновки військово-лікарських комісій щодо придатності до служби. Документи перебувають на опрацюванні в профільних комітетах парламенту та передбачають як адміністративну, так і кримінальну відповідальність у відповідних випадках.