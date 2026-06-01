Вытолкали из буса и оставили возле свалки: в Днепре мужчина оказался в больнице после действий ТЦК

В Днепропетровской области правоохранители расследуют инцидент, в котором фигурируют военнослужащие территориального центра комплектования. По версии следствия, мужчину силой задержали во время проверки документов, доставили в служебный транспорт, а затем оставили в беспомощном состоянии прямо на улице.

Как сообщает Национальная полиция Украины, происшествие произошло во время мероприятий по оповещению и уточнению военно-учетных данных, которые проводили представители одного из областных ТЦК.

По данным следователей, рано утром на почти пустой улице военные подошли к мужчине мобилизационного возраста, чтобы проверить документы. Не получив ответа, они, как утверждается, сразу применили силу и посадили его в микроавтобус.

Внутри авто, по информации правоохранителей, на мужчину оказывали психологическое давление и вели себя агрессивно. Впоследствии его состояние резко ухудшилось — ему стало плохо, однако вместо того, чтобы вызвать медиков или доставить в больницу, его вынесли из транспорта и оставили возле свалки. После этого, по версии следствия, военные покинули место происшествия.

Военные ТЦК силой задержали мужчину и оставили его в беспомощном состоянии Фото: Национальная полиция

Отдельно отмечается, что один из фигурантов проходил службу в должности стрелка-санитара, то есть имел обязанность оказывать первую помощь, однако этого не сделал.

Пострадавшего в тяжелом состоянии впоследствии госпитализировали в больницу. После инцидента двое военнослужащих были переведены в другие подразделения, еще один остался служить в ТЦК.

Сейчас двум фигурантам объявлено подозрение по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека. Дополнительно одному из них инкриминируют оставление человека в опасности. В отношении третьего участника событий готовится сообщение о подозрении.

В случае доказательства вины им грозит уголовная ответственность. Расследование продолжается под процессуальным руководством специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона во взаимодействии с военной службой правопорядка.

Стоит заметить, что пока в ТЦК Днепропетровской области публично не предоставляли разъяснений или комментариев по этому инциденту.

Напомним, что в Кропивницком 8-летняя девочка более 10 часов находилась вместе с отцом в помещении ТЦК, после чего ее забрала ювенальная полиция. Впоследствии ребенка официально передали матери под расписку, которая не выразила претензий к действиям правоохранителей.

Также Фокус писал, что в Верховной Раде сейчас рассматриваются законопроекты, которые предусматривают усиление ответственности за возможные неправомерные действия ТЦК, а также за заведомо ложные выводы военно-врачебных комиссий о пригодности к службе. Документы находятся на проработке в профильных комитетах парламента и предусматривают как административную, так и уголовную ответственность в соответствующих случаях.