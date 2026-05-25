10 часов в ТЦК с ребенком: в Кропивницком отца мобилизовали с 8-летней дочерью

В Кропивницком 8-летнего ребенка, который более 10 часов находился вместе с отцом в Территориальном центре комплектования, передали матери. Полиция забрала девочку из помещения ТЦК 24 мая около 23:30.

Об этом Общественному сообщила пресс-секретарь полиции Кировоградской области Оксана Ковтуненко.

По ее словам, сообщение о пребывании мужчины с малолетним ребенком в ТЦК полицейские получили в 21:40.

"На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они начали устанавливать близких родственников ребенка и их местонахождение, чтобы передать им малолетнего ребенка", — сказала Ковтуненко.

Она добавила, что начальник сектора ювенальной превенции забрал ребенка из ТЦК и передал матери под расписку. Женщина указала, что претензий к полиции не имеет.

Адвокат мужчины Наталья Язан рассказала Общественному, что ее клиент Евгений сообщил по телефону о том, что в полночь в комнату зашли мужчины в балаклавах и забрали ребенка. По словам адвоката, в ТЦК ей сообщили, что ребенка забрала ювенальная полиция, однако никаких документов по этому поводу ей не предоставили.

Язан также заявила, что написала заявление в полицию и жалобу Уполномоченному Верховной Рады по правам человека. Она считает, что права ее клиента и ребенка были нарушены.

По информации адвоката, 24 мая мужчину остановили полицейские и представители ТЦК во время проверки документов. Он находился в машине вместе с 8-летней дочерью. После проверки его доставили в Кропивницкий ТЦК для уточнения учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии.

В ТЦК Общественному объяснили, что мужчина не имел законных оснований для отсрочки или бронирования от мобилизации. Там заявили, что он согласился приехать в ТЦК вместе с дочкой до момента прибытия матери, а о ситуации сразу сообщили ювенальной полиции и матери ребенка.

В полиции отметили, что пребывание малолетнего ребенка вместе с военнообязанным не является основанием для освобождения от мобилизационных мероприятий или предоставления отсрочки, если иное не предусмотрено законом.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о реформировании ТЦК и цифровизации мобилизационных процедур. Документ предусматривает введение электронных повесток, видеозапись всех взаимодействий с работниками центров комплектования и механизм обжалования их действий.

Также парламенту предложили создать Единый реестр мобилизационных потребностей. В нем планируют публично отображать очередность мобилизации, правила призыва и ограничения для военнообязанных.

Кроме этого, в Раде зарегистрировали законопроект №15237 "О справедливом бронировании и участии в обороне". Он предусматривает новые условия бронирования от мобилизации — отсрочку предлагают оставить только для работников критической инфраструктуры, резервистов и тех, кто поддерживает армию через специальные программы.