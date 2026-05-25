10 годин у ТЦК з дитиною: у Кропивницькому батька мобілізували з 8-річною донькою

У Кропивницькому 8-річну дитину, яка понад 10 годин перебувала разом із батьком у Територіальному центрі комплектування, передали матері. Поліція забрала дівчинку з приміщення ТЦК 24 травня близько 23:30.

Про це Суспільному повідомила речниця поліції Кіровоградської області Оксана Ковтуненко.

За її словами, повідомлення про перебування чоловіка з малолітньою дитиною у ТЦК поліцейські отримали о 21:40.

“На місце події прибули працівники поліції. Вони почали встановлювати близьких родичів дитини та їхнє місцеперебування, аби передати їм малолітню дитину”, — сказала Ковтуненко.

Вона додала, що начальник сектору ювенальної превенції забрав дитину з ТЦК та передав матері під розписку. Жінка вказала, що претензій до поліції не має.

Адвокатка чоловіка Наталія Язан розповіла Суспільному, що її клієнт Євгеній повідомив телефоном про те, що опівночі до кімнати зайшли чоловіки у балаклавах та забрали дитину. За словами адвокатки, у ТЦК їй повідомили, що дитину забрала ювенальна поліція, однак жодних документів щодо цього їй не надали.

Язан також заявила, що написала заяву до поліції та скаргу Уповноваженому Верховної Ради з прав людини. Вона вважає, що права її клієнта та дитини були порушені.

За інформацією адвокатки, 24 травня чоловіка зупинили поліцейські та представники ТЦК під час перевірки документів. Він перебував у машині разом із 8-річною донькою. Після перевірки його доправили до Кропивницького ТЦК для уточнення облікових даних та проходження військово-лікарської комісії.

У ТЦК Суспільному пояснили, що чоловік не мав законних підстав для відстрочки чи бронювання від мобілізації. Там заявили, що він погодився приїхати до ТЦК разом із донькою до моменту прибуття матері, а про ситуацію одразу повідомили ювенальну поліцію та матір дитини.

У поліції наголосили, що перебування малолітньої дитини разом із військовозобов’язаним не є підставою для звільнення від мобілізаційних заходів або надання відстрочки, якщо інше не передбачене законом.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про реформування ТЦК та цифровізацію мобілізаційних процедур. Документ передбачає запровадження електронних повісток, відеозапис усіх взаємодій із працівниками центрів комплектування та механізм оскарження їхніх дій.

Також парламенту запропонували створити Єдиний реєстр мобілізаційних потреб. У ньому планують публічно відображати черговість мобілізації, правила призову та обмеження для військовозобов’язаних.

Окрім цього, у Раді зареєстрували законопроєкт №15237 “Про справедливе бронювання та участь в обороні”. Він передбачає нові умови бронювання від мобілізації — відстрочку пропонують залишити лише для працівників критичної інфраструктури, резервістів і тих, хто підтримує армію через спеціальні програми.