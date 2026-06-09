"Не выдерживает реальность": Лубинец отреагировал на скандал с НМТ-2026 в Одесской области

В одном из центров проведения национального мультипредметного теста (НМТ) в Одесской области дети 13 часов находились в укрытии во время воздушных тревог, написал уполномоченный по защите прав человека Дмитрий Лубинец. В итоге общая продолжительность тестирования в три раза превысила запланированное время. Ко всему, дети сидели даже без воды, а дети-сироты — без поддержки.

Представитель омбудсмена в Одесской области узнал о плохой подготовке организаторов УМТ, когда школьники 13 часов провели в подвале без нормальных условий, говорится в сообщении Лубинца на странице Facebook. Тестирование длилось с 9 ч до 22 ч и прерывалось несколько раз из-за воздушных тревог. Работники экзаменационных центров приостанавливали НМТ и отправляли участников в укрытие, в которых не создали нормальных условий — не было доступа к воде, питанию. Ко всему, запрещали контактировать с родителями: связь разрешили только тем, кто плохо себя чувствовал. Кроме того, не было никакой поддержки детям-сиротам: не было людей, которые позаботились бы об их психологическом состоянии и подумали бы о воде и других условиях, установил чиновник.

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Сообщение Лубинца появилось утром 9 июня, через несколько часов после серии сообщений в сети об обстоятельствах проведения НМД в Одесской области. Омбудсмен отметил, что благодаря инициативе родителей и некоторых учителей детям передали воду и продукты, а также позаботились о сиротах. Несмотря на все, тестирование все же завершили, но участники жаловались на усталость, потерю концентрации, истощение. По мнению уполномоченного по защите прав человека, условия, в которых дети сдали НМТ в Одесской области, отличались от условий в других частях Украины и поэтому речь не идет о справедливых оценках.

"13 часов НМТ: дети в укрытиях без базовых условий — система не выдерживает реальность. Это ставит под сомнение объективность результатов, равенство условий для всех участников и саму справедливость оценивания", — подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен заявил, что произошел "провал системы проведения НМТ в условиях военного положения", и призвал Министерство образования пересмотреть существующую процедуру.

НМТ в Украине — комментарий Лубинца по ситуации в Одесской области, 9 июня Фото: Скриншот

В заметке Лубинца указано, что детям, которые провели 13 часов в центре тестирования, предложили прийти на дополнительную сессию НМТ, но "без четких дат и гарантий, что ситуация не повторится". Омбудсмен также опубликовал фото детей в подвальном помещении как иллюстрацию обучения в условиях войны.

НМТ в Украине — обучение детей во время военного положения Фото: Facebook Дмитрий Лубинец

На портале Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) и Министерства образования, а также на страницах соцсетей главы Минобразования Оксена Лисового пока нет реакции на жалобы по организации УМТ. Кроме того, нет реакции офиса образовательного омбудсмена и его руководительницы Надежды Лещик: последнее сообщение чиновницы датировано 5 июня, касается закрытия сельских детсадов, а более новых публикаций нет.

НМТ в Украине — детали

Отметим, в июне в Украине для выпускников школ и студентов колледжей проводят национальный мультипредметный тест, необходимый для поступления в университеты. Во время проведения основной сессии НМТ (20 мая до 25 июня) в сети появились отзывы детей и родителей впечатлениями от процесса. Среди прочего, были жалобы на тестирование, которое прерывалось из-за воздушных тревог и длилось слишком долго. Кроме того, еще одна выпускница рассказала о неработающем компьютере, который не дал возможности качественно отвечать, и об отсутствии реакции наблюдателей, которые должны были бы как-то помочь.

Напоминаем, группа народных депутатов предложила отменить обязательное УМТ по математике, поскольку многие дети не могут с ним справиться. После этого появился ответ Лисового, который объяснил, почему математику не отменят.