"Не витримує реальність": Лубінець відреагував на скандал з НМТ-2026 в Одеській області

У одному з центрів проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) в Одеській області діти 13 годин перебували в укритті під час повітряних тривог, написав уповноважений з захисту прав людини Дмитро Лубінець. В підсумку загальна тривалість тестування у три рази перевищила запланований час. До всього, діти сиділи навіть без води, а діти-сироти — без підтримки.

Представник омбудсмена в Одеській області дізнався про погану підготовку організаторів НМТ, коли школярі 13 годин провели у підвалі без нормальних умов, ідеться у дописі Лубінця на сторінці Facebook. Тестування тривало з 9 год до 22 год та переривалось кілька разів через повітряні тривоги. Працівники екзаменаційних центрів призупиняли НМТ та відправляли учасників в укриття, в яких не створили нормальних умов — не було доступу до води, харчування. До всього, забороняли контактувати з батьками: зв'язок дозволили лише тим, хто погано почувався. Крім того, не було жодної підтримки дітям-сиротам: не було людей, які потурбувалися б про їхній психологічний стан та подумали б про воду та інші умови, встановив посадовець.

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Допис Лубінця з'явився зранку 9 червня, через кілька годин після серії дописів у мережі про обставини проведення НМД на Одещині. Омбудсмен зауважив, що завдяки ініціативі батьків та деяких вчителів дітям передали воду та харчі, і також потурбувались про сиріт. Попри все, тестування все ж завершили, але учасники скаржились на втому, втрату концентрації, виснаження. На думку уповноваженого з захисту прав людини, умови, в яких діти склали НМТ на Одещині, відрізнялися від умов в інших частинах України й тому не ідеться про справедливі оцінки.

"13 годин НМТ: діти в укриттях без базових умов — система не витримує реальність. Це ставить під сумнів об’єктивність результатів, рівність умов для всіх учасників і саму справедливість оцінювання", — наголосив Лубінець.

Омбудсмен заявив, що стався "провал системи проведення НМТ в умовах воєнного стану", і закликав Міністерство освіти переглянути існуючу процедуру.

НМТ в Україні — коментар Лубінця щодо ситуації в Одеській області, 9 червня Фото: Скриншот

У дописі Лубінця вказано, що дітям, які провели 13 години у центрі тестування, запропонували прийти на додаткову сесію НМТ, але "без чітких дат і гарантій, що ситуація не повториться". Омбудсмен також опублікував фото дітей у підвальному приміщенні як ілюстрацію навчання в умовах війни.

НМТ в Україні — навчання дітей під час воєнного стану Фото: Facebook Дмитро Лубінець

На порталі Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) та Міністерства освіти, а також на сторінках соцмереж очільника Міносвіти Оксена Лісового поки немає реакції на скарги щодо організації НМТ. Крім того, немає реакції офісу освітнього омбудсмена та його очільниці Надії Лещик: останній допис посадовиці датований 5 червня, стосується закриття сільських садочків, а новіших публікацій немає.

НМТ в Україні — деталі

Зазначимо, у червні в Україні для випускників шкіл та студентів коледжів проводять національний мультипредметний тест, необхідний для вступу до університетів. Під час проведення основної сесії НМТ (20 травня до 25 червня) у мережі з'явились відгуки дітей та батьків враженнями від процесу. Серед іншого, були скарги на тестування, яке переривалось через повітряні тривоги та тривало надто довго. Крім того, ще одна випускниця розповіла про непрацюючий комп'ютер, який не дав можливості якісно відповідати, та про відсутність реакції спостерігачів, які мали б якось допомогти.

Нагадуємо, група народних депутатів запропонувала скасувати обов'язкове НМТ з математики, оскільки багато дітей не можуть з ним впоратись. Після цього з'явилась відповідь Лісового, який пояснив, чому математику не скасують.