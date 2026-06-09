С лопатами, топорами и ножом: на Волыни гражданские напали на автомобили ТЦК (видео)

Во вторник, 9 июня, неподалеку от села Вербка возле Ковеля на Волыни между местными жителями и представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки произошла стычка.

Люди с лопатами, ломами, топорами и ножом напали на группу оповещения ТЦК после того, как полиция пыталась остановить микроавтобус. Соответствующие кадры, на которые зафиксировали инцидент, распространили в местных Telegram-каналах.

Впоследствии пресс-секретарь Волынского областного ТЦК и СП Ульяна Кравчук в комментарии "Суспільному" рассказала подробности столкновения. По ее словам, сначала на выезде из Ковеля полицейские подали законное требование об остановке водителю микроавтобуса. Однако тот проигнорировал требование.

Водитель продолжил движение, заехав на "неопределенную территорию" в Вербке. Мужчины выбежали и совершили нападение на служебные автомобили группы оповещения. В итоге две машины были повреждены: гражданские разбили окна, повредили заднее правое колесо одного из автомобилей, применив для этого нож.

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"Два человека, которые находились в микроавтобусе, выбежали из него, и еще пятеро граждан, вооруженных ломами, лопатами, топором и ножом, совершили нападение на служебные автомобили ТЦК", — пояснила пресс-секретарь областного ТЦК.

В результате столкновения один из представителей группы оповещения получил травму головы. Медики наложили ему швы и оказали помощь.

Пресс-секретарь Национальной полиции в Волынской области Ольга Бузулук сообщила, что по факту инцидента было начато уголовное производство. Личности всех гражданских, причастных к столкновению, уже установили: сейчас мужчины находятся в Ковельском районном управлении полиции.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по части 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины, в которой говорится об угрозе или насилии в отношении должностного лица. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы или ограничение на тот же срок.

Напомним, 8 июня ГБР раскрыло подробности относительно вероятного унижения военного ТЦК в СИЗО в Одесской области.

Также 5 июня на странице Владимир-Волынской епархии сообщили, что на Волыни мобилизовали священника УПЦ (МП).