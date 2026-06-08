Мог издеваться над мобилизованными: ГБР раскрыло детали вероятного унижения военного ТЦК в СИЗО

Работники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование из-за возможного нарушения прав человека в Одесском следственном изоляторе. Основанием стало видео, которое распространили в социальных сетях.

Об этом сообщили в ГБР.

На обнародованных кадрах видно, как один из удерживаемых в камере мужчин заставляет другого ползать по полу и приносить тапочки зубами. По предварительной информации, пострадавшим может быть представитель одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Сейчас следователи проверяют достоверность видеозаписи, устанавливают всех участников события, свидетелей и обстоятельства возможного инцидента. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины — превышение власти или служебных полномочий.

В ГБР также сообщили, что мужчина, который, по предварительной информации, мог стать жертвой издевательств в Одесском СИЗО, находится под стражей по подозрению в пытках и незаконном содержании мобилизованных граждан. Сейчас бюро проводит отдельное расследование по этим фактам.

Відео дня

"Никакие обстоятельства, обвинения или личное отношение к подозреваемому не могут быть оправданием для унижения человеческого достоинства, насилия или самосуда", — отметили в ГБР.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, накануне в сети появилось видео из Одесского СИЗО, на котором группа мужчин унижает заключенного, называя его бывшим работником ТЦК. На кадрах его заставляют ползать на четвереньках и переносить тапочки зубами.

После распространения видео Государственная уголовно-исполнительная служба Украины начала служебную проверку. В ведомстве заявили, что проверяют возможное нарушение прав человека и обстоятельства инцидента. На время проверки руководство Одесского СИЗО отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Также в учреждение направили специальную комиссию для выяснения всех обстоятельств происшествия. В ГУИС отметили, что результаты проверки обнародуют после ее завершения.

Также в мае ГБР сообщило о завершении расследования в отношении руководителя одного из районных ТЦК на Ивано-Франковщине и трех его подчиненных. По данным следствия, они били военнообязанных во время прохождения военно-врачебной комиссии.