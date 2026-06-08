Міг знущатися з мобілізованих: ДБР розкрило деталі ймовірного приниження військового ТЦК в СІЗО

Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування через можливе порушення прав людини в Одеському слідчому ізоляторі. Підставою стало відео, яке поширили в соціальних мережах.

Про це повідомили в ДБР.

На оприлюднених кадрах видно, як один із утримуваних у камері чоловіків змушує іншого повзати по підлозі та приносити капці зубами. За попередньою інформацією, потерпілим може бути представник одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Наразі слідчі перевіряють достовірність відеозапису, встановлюють усіх учасників події, свідків та обставини можливого інциденту. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України — перевищення влади або службових повноважень.

У ДБР також повідомили, що чоловік, який, за попередньою інформацією, міг стати жертвою знущань в Одеському СІЗО, перебуває під вартою за підозрою в катуванні та незаконному утриманні мобілізованих громадян. Наразі бюро проводить окреме розслідування щодо цих фактів.

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“Жодні обставини, звинувачення чи особисте ставлення до підозрюваного не можуть бути виправданням для приниження людської гідності, насильства або самосуду”, — наголосили в ДБР.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, напередодні в мережі з’явилося відео з Одеського СІЗО, на якому група чоловіків принижує ув’язненого, називаючи його колишнім працівником ТЦК. На кадрах його змушують повзати на четвереньках і переносити капці зубами.

Після поширення відео Державна кримінально-виконавча служба України розпочала службову перевірку. У відомстві заявили, що перевіряють можливе порушення прав людини та обставини інциденту. На час перевірки керівництво Одеського СІЗО відсторонили від виконання службових обов’язків.

Також до установи направили спеціальну комісію для з’ясування всіх обставин події. У ДКВС зазначили, що результати перевірки оприлюднять після її завершення.

Також у травні ДБР повідомило про завершення розслідування щодо керівника одного з районних ТЦК на Івано-Франківщині та трьох його підлеглих. За даними слідства, вони били військовозобов’язаних під час проходження військово-лікарської комісії.