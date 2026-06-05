"Инфаркт" и беременная жена: на Волыни мобилизовали священника УПЦ (МП), — соцсети

В Волынской области мобилизовали священника Украинской православной церкви (Московского патриархата) протоиерея Богдана Кацевича, сообщили в сети. Инцидент произошел, когда рядом была беременная жена. После контакта с военнослужащими территориального центра комплектования ему, вероятно, стало нехорошо. В Волынском областном ТЦК объяснили, что речь идет о военнообязанном и что действовали в соответствии с законом о мобилизации.

Информация о мобилизации молодого священника УП (МП) Богдана Кацевича появилась на странице Facebook Владимир-Волынской епархии. В заметке указали, что произошло якобы "похищение" по дороге в город Владимир, куда мужчина отвозил жену. Мужчину остановили посреди дороги, затем — "заломили руки и посадили в авто". Когда Кацевича привезли в военкомат, у него, как подозревают, случился сердечный приступ (инфаркт). Об этом узнала жена, которая стояла под окнами ТЦК, и только по ее требованию вызвали врачей, говорится в сообщении.

Богдан Кацевич — настоятель Преображенского храма УПЦ (МП) в селе Осьмиговичи Турийской поселковой общины Ковельского района Волынской области. Согласно информации епархии, врачи, осмотрев пациента, сообщили, что его нужно госпитализировать. При этом, как уверяется в заметке, военнослужащие ТЦК отказались отпускать мужчину.

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"На глазах жены к нему подбежали сотрудники ТЦК, после чего, не предъявив никаких объяснений, применили силу, заломили руки и затолкали священнослужителя в автомобиль", — написала епархия УПЦ (МП).

Мобилизация в Украине — информация об инциденте с ТЦК и священником, 4-5 июня Фото: Скриншот

В комментариях под сообщением люди по разному реагировали на инцидент. Одни писали, что священники такие же мужчины и поэтому их могут мобилизовать для защиты страны. Другие отмечали, что ТЦК поступили, по их мнению, неправильно.

Мобилизация в Украине — комментарии относительно инцидента с ТЦК и священником Фото: Скриншот

Мобилизация в Украине — инциденты с ТЦК

На инцидент с ТЦК и мобилизацию священника отреагировала пресс-служба Волынского областного ТЦК, сообщили на портале "Район.Турийск". Пресс-секретарь военкомата Ульяна Кравчук рассказала, что произошло, и при этом обратила внимание на несогласованность того, что написала епархия, с реальными событиями. Выяснилось, что врачей действительно вызвали, но они прибыли по какому-то другому адресу, а не туда, где находился фигурант. По словам пресс-секретаря, информация об инфаркте не соответствует действительности. Ульяна Кравчук объяснила, что военнослужащие во время мероприятий оповещения подошли к священнику, проверили его данные в базе "Оберег". База показала, что он военнообязанный, без отсрочки и подлежит мобилизации. Поэтому мужчину отвезли в военкомат и провели ВВК: признали годным, и теперь он будет служить в армии.

"Сейчас гражданин направлен для дальнейшего прохождения военной службы в воинскую часть в соответствии с установленным порядком комплектования СОУ", — сказала пресс-секретарь ТЦК.

На странице Facebook Волынского областного ТЦК пока не комментировали инцидент с мобилизацией священника Богдана Кацевича.

Отметим, в мае медиа рассказали о количестве священников, забронированных от мобилизации в Украине. Выяснилось, что речь идет о 6,5 тыс. человек. Глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский сказал, что из 35 тыс. религиозных организаций критически важными признали 10 тыс.: видим, что бронь получили представитель не каждой из них.

Напоминаем, 5 мая Волынский ТЦК и СП сообщил о задержании чиновника одного из районных военкоматов по подозрению в коррупции.