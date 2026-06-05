"Інфаркт" та вагітна дружина: на Волині мобілізували священника УПЦ (МП), — соцмережі

У Волинській області мобілізували священника Української православної церкви (Московського патріархату) протоієрея Богдана Кацевича, повідомили у мережі. Інцидент стався, коли поруч була вагітна дружина. Після контакту з військовослужбовцями територіального центру комплектування йому, ймовірно, стало недобре. У Волинському обласному ТЦК пояснили, що ідеться про військовозобов'язаного і що діяли відповідно до закону про мобілізацію.

Інформація про мобілізацію молодого священника УП (МП) Богдана Кацевича з'явилась на сторінці Facebook Володимир-Волинської єпархії. У дописі вказали, що відбулось начебто "викрадення" по дорозі у місто Володимир, куди чоловік відвозив дружину. Чоловіка спинили посеред дороги, потім — "заломили руки та посадили в авто". Коли Кацевича привезли у військкомат, у нього, як підозрюють, стався серцевий напад (інфаркт). Про це дізналась дружина, яка стояла під вікнами ТЦК, і лише на її вимогу викликали лікарів, ідеться у повідомленні.

Богдан Кацевич — настоятель Преображенського храму УПЦ (МП) в селі Осьмиговичі Турійської селищної громади Ковельського району Волинської області. Згідно з інформацією єпархії, лікарі, оглянувши пацієнта, повідомили, що його потрібно госпіталізувати. При цьому, як запевняється у дописі, військовослужбовці ТЦК відмовились відпускати чоловіка.

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"На очах дружини до нього підбігли співробітники ТЦК, після чого, не пред'явивши жодних пояснень, застосували силу, заломили руки й заштовхали священнослужителя в автомобіль", — написала єпархія УПЦ (МП).

Мобілізація в Україні — інформація про інцидент з ТЦК та священником, 4-5 червня Фото: Скриншот

У коментарях під повідомленням люди по різному реагували на інцидент. Одні писали, що священники такі ж чоловіки й тому їх можуть мобілізувати для захисту країни. Інші наголошували, що ТЦК вчинили, на їхню думку, неправильно.

Мобілізація в Україні — коментарі щодо інциденту з ТЦК та священником Фото: Скриншот

Мобілізація в Україні — інциденти з ТЦК

На інцидент з ТЦК та мобілізацію священника відреагувала пресслужба Волинського обласного ТЦК, повідомили на порталі "Район.Турійськ". Речниця військкомату Уляна Кравчук розповіла, що сталось, і при цьому звернула увагу на неузгодженість того, що написала єпархія, з реальними подіями. З'ясувалось, що лікарів справді викликали, але вони прибули за якоюсь іншою адресою, а не туди, де перебував фігурант. Зі слів речниці, інформація про інфаркт не відповідає дійсності. Уляна Кравчук пояснила, що військовослужбовці під час заходів оповіщення підійшли до священника, перевірили його дані в базі "Оберіг". База показала, що він військовозобов'язаний, без відстрочки та підлягає мобілізації. Тому чоловіка відвезли у військкомат та провели ВЛК: визнали придатним, і тепер він служитиме в армії.

"Наразі громадянин направлений для подальшого проходження військової служби до військової частини відповідно до встановленого порядку комплектування СОУ", — сказала речниця ТЦК.

На сторінці Facebook Волинського обласного ТЦК поки не коментували інцидент з мобілізацією священника Богдана Кацевича.

Зазначимо, у травні медіа розповіли про кількість священників, заброньованих від мобілізації в Україні. З'ясувалось, що ідеться про 6,5 тис. осіб. Глава Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський сказав, що з 35 тис. релігійних організацій критично важливими визнали 10 тис.: бачимо, що бронь отримали представник не кожної з них.

Нагадуємо, 5 травня Волинський ТЦК та СП повідомив про затримання посадовця одного з районних військкоматів за підозрою в корупції.