З лопатами, сокирами і ножем: на Волині цивільні напали на автомобілі ТЦК (відео)

У вівторок, 9 червня, неподалік від села Вербка біля Ковеля на Волині між місцевими мешканцями та представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки сталася сутичка.

Люди із лопатами, ломами, сокирами та ножем напали на групу оповіщення ТЦК після того, як поліція намагалася зупинити мікроавтобус. Відповідні кадри, на які зафіксували інцидент, поширили у місцевих Telegram-каналах.

Згодом речниця Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук у коментарі "Суспільному" розповіла подробиці сутички. За її словами, спершу на виїзді з Ковеля поліціянти подали законну вимогу про зупинку водієві мікроавтобуса. Однак той проігнорував вимогу.

Водій продовжив рух, заїхавши на "невизначену територію" у Вербці. Чоловіки повибігали та скоїли напад на службові автомобілі групи оповіщення. У підсумку дві машини були пошкоджені: цивільні розбили вікна, пошкодили заднє праве колесо одного з автомобілів, застосувавши для цього ніж.

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"Двоє осіб, які перебували в мікроавтобусі, вибігли з нього, та ще п'ятеро громадян, озброєних ломами, лопатами, сокирою та ножем, здійснили напад на службові автомобілі ТЦК", — пояснила речниця обласного ТЦК.

Внаслідок сутички один із представників групи оповіщення отримав травму голови. Медики наклали йому шви та надали допомогу.

Речниця Національної поліції у Волинській області Ольга Бузулук повідомила, що за фактом інциденту було розпочато кримінальне провадження. Особи всіх цивільних, причетних до сутички, вже встановили: наразі чоловіки перебувають у Ковельському районному управлінні поліції.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України, у якій йдеться про погрозу або насильство щодо службової особи. Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі або ж обмеження на той самий строк.

Нагадаємо, 8 червня ДБР розкрило подробиці щодо ймовірного приниження військового ТЦК у СІЗО на Одещині.

Також 5 червня на сторінці Володимир-Волинської єпархії повідомили, що на Волині мобілізували священника УПЦ (МП).