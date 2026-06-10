Почти 3 млн грн перейдет государству: активы экс-главы Кременчугского ТЦК признали "необоснованными"

Высший антикоррупционный суд принял решение о взыскании в доход государства активов бывшего начальника Кременчугского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, законность происхождения которых не была подтверждена. Речь идет об имуществе и средствах общей стоимостью почти 3 млн гривен, приобретенных должностным лицом в течение последних лет.

На странице в Telegram Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили, что коллегия судей ВАКС полностью удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованными активов, которые бывший руководитель Кременчугского РТЦК и СП приобрел в 2022-2024 годах.

Среди имущества, которое стало предметом судебного разбирательства, — квартира в одном из клубных домов Кременчуга, внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, а также средства, связанные с автомобилем Toyota RAV4, который чиновник впоследствии продал. Суд пришел к выводу, что происхождение этих активов не подтверждено законными доходами, поэтому постановил взыскать их стоимость в пользу государства.

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И все же в САП отметили, что это решение пока не является окончательным и оно вступит в законную силу только после завершения срока на апелляционное обжалование или после рассмотрения возможной жалобы в суде высшей инстанции.

Стоит заметить, что дело было открыто на основании материалов, собранных Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции и Национальным антикоррупционным бюро Украины. В частности, именно результаты мониторинга образа жизни чиновника стали основанием для подачи иска о гражданской конфискации активов.

Так, еще в начале года прокуроры САП обратились в ВАКС с требованием признать необоснованными имущество и средства, которые находились в собственности экс-начальника ТЦК. По данным НАПК, во время проверки было установлено, что в течение 2022-2024 годов чиновник стал владельцем квартиры в Кременчуге, двух автомобилей, а также накопил значительные денежные средства, источник происхождения которых документально не подтверждался.

Общая стоимость выявленных активов превышала 4 млн гривен. После анализа доходов самого чиновника, членов его семьи и близкого окружения специалисты агентства пришли к выводу, что приобретение такого имущества не соответствовало их официальным финансовым возможностям.

В результате суд согласился с доводами стороны обвинения и признал часть активов необоснованными. Стоимость этого имущества, согласно решению ВАКС, должна быть взыскана в доход государства в порядке гражданской конфискации.

Напомним, что специалистка отдела призыва Хмельницкого ТЦК и СП Алена Кольцова вместе с мужем за последние годы приобрели два автомобиля — Porsche Panamera и Nissan Qashqai, задекларировав их общую стоимость в 96 тысяч гривен. В то же время, по данным журналистов, рыночная цена этих авто на момент покупки могла достигать десятков тысяч долларов и существенно превышала указанные в декларации суммы.

Также Фокус писал, что старший инструктор Бучанского РТЦК и СП Олег Коломиец заявил о законном происхождении более килограмма золота, задекларированного на сумму 7,7 млн грн. По его словам, драгоценный металл был приобретен еще до начала военной службы за средства, заработанные им и членами его семьи.