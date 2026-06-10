Майже 3 млн грн перейде державі: активи екскерівника Кременчуцького ТЦК визнали "необґрунтованими"

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення в дохід держави активів колишнього начальника Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, законність походження яких не була підтверджена. Йдеться про майно та кошти загальною вартістю майже 3 млн гривень, набуті посадовцем протягом останніх років.

На сторінці у Telegram Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили, що колегія суддів ВАКС повністю задовольнила позов прокурора САП щодо визнання необґрунтованими активів, які колишній керівник Кременчуцького РТЦК та СП придбав у 2022–2024 роках.

Серед майна, яке стало предметом судового розгляду, — квартира в одному з клубних будинків Кременчука, позашляховик Toyota Land Cruiser Prado, а також кошти, пов'язані з автомобілем Toyota RAV4, який посадовець згодом продав. Суд дійшов висновку, що походження цих активів не підтверджене законними доходами, тому постановив стягнути їхню вартість на користь держави.

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Та все ж у САП наголосили, що це рішення поки не є остаточним і воно набуде законної сили лише після завершення строку на апеляційне оскарження або після розгляду можливої скарги в суді вищої інстанції.

Варто зауважити, що справу було відкрито на підставі матеріалів, зібраних Національним агентством з питань запобігання корупції та Національним антикорупційним бюро України. Зокрема, саме результати моніторингу способу життя посадовця стали підставою для подання позову про цивільну конфіскацію активів.

Так, ще на початку року прокурори САП звернулися до ВАКС із вимогою визнати необґрунтованими майно та кошти, які перебували у власності ексначальника ТЦК. За даними НАЗК, під час перевірки було встановлено, що протягом 2022–2024 років посадовець став власником квартири у Кременчуці, двох автомобілів, а також накопичив значні грошові кошти, джерело походження яких документально не підтверджувалося.

Загальна вартість виявлених активів перевищувала 4 млн гривень. Після аналізу доходів самого посадовця, членів його родини та близького оточення фахівці агентства дійшли висновку, що придбання такого майна не відповідало їхнім офіційним фінансовим можливостям.

У результаті суд погодився з доводами сторони обвинувачення та визнав частину активів необґрунтованими. Вартість цього майна, відповідно до рішення ВАКС, має бути стягнута в дохід держави в порядку цивільної конфіскації.

Нагадаємо, що спеціалістка відділу призову Хмельницького ТЦК та СП Альона Кольцова разом із чоловіком за останні роки придбали два автомобілі — Porsche Panamera та Nissan Qashqai, задекларувавши їхню загальну вартість у 96 тисяч гривень. Водночас, за даними журналістів, ринкова ціна цих авто на момент купівлі могла сягати десятків тисяч доларів і суттєво перевищувала зазначені в декларації суми.

Також Фокус писав, що старший інструктор Бучанського РТЦК та СП Олег Коломієць заявив про законне походження понад кілограма золота, задекларованого на суму 7,7 млн грн. За його словами, дорогоцінний метал був придбаний ще до початку військової служби за кошти, зароблені ним та членами його родини.