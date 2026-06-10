На Ровенщине нашли гигантскую мохнатую паучиху с десятками детенышей: опасны ли они

В Национальном природном парке "Пуща Радзивилла" в Ровенской области зафиксировали самку паука-волка, которая переносила на себе десятки маленьких паучков. Из-за больших размеров и мохнатого тела ее можно спутать с тарантулом.

Об этом сообщили на странице нацпарка в Facebook.

"У некоторых изображение вызывает дрожь. Этот экземпляр смело можно спутать с тарантулом из-за мохнатого тела и больших размеров. На этом фото — настоящее чудо дикой природы", — отметили в посте.

Там объяснили, что после рождения паучки еще некоторое время путешествуют на спине матери. Именно там они находят защиту и безопасность, пока не станут более самостоятельными.

В нацпарке также напомнили, что пауки являются важной частью экосистемы. Они помогают естественным путем регулировать численность насекомых и поддерживать естественное равновесие.

"Каждое существо, даже самое маленькое, имеет свою важную роль в большом природном мире", — отметили в "Пуще Радзивила".

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Пауки-волки — это крупные наземные пауки, которые не плетут ловчих сетей, а активно охотятся на добычу. Они распространены в Украине и играют важную роль в естественном контроле численности насекомых. Для человека пауки-волки обычно не представляют опасности. Они могут укусить только в случае угрозы или если их взять в руки, а их укус обычно вызывает кратковременную боль, покраснение или отек, но не является смертельно опасным.

Ранее ученые сообщали, что некоторые виды пауков способны не только передвигаться по поверхности воды, но и длительное время находиться под ней. В частности, приливной паук Desis marina может выживать под водой до 19 дней, а паук-водолаз Argyroneta aquatica живет, охотится и размножается под водой, используя для дыхания запасенные пузырьки воздуха. Также исследователи отмечают, что многие пауки благодаря своему малому весу могут скользить по поверхности воды, используя силу поверхностного натяжения.

Ученые разгадали 140-летнюю загадку размножения гигантских морских пауков Антарктиды. Исследование показало, что в отличие от большинства других морских пауков, они не вынашивают яйца до вылупления, а прикрепляют их к каменистому дну. Яйца покрываются микроскопическими водорослями, которые эффективно маскируют их от хищников и исследователей, из-за чего ученые долгое время не могли обнаружить места их развития.