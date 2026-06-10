На Рівненщині знайшли гігантську волохату павучиху з десятками дитинчат: чи небезпечні вони

У Національному природному парку "Пуща Радзівіла" на Рівненщині зафіксували самку павука-вовка, яка переносила на собі десятки маленьких павучків. Через великі розміри та волохате тіло її можна сплутати з тарантулом.

Про це повідомили на сторінці нацпарку у Facebook.

“В декого зображення викликає тремтіння. Цього екземпляра сміливо можна сплутати з тарантулом через волохате тіло та великі розміри. На цьому фото — справжнє диво дикої природи”, — зазначили у пості.

Там пояснили, що після народження павучки ще певний час подорожують на спині матері. Саме там вони знаходять захист і безпеку, поки не стануть більш самостійними.

У нацпарку також нагадали, що павуки є важливою частиною екосистеми. Вони допомагають природним шляхом регулювати чисельність комах і підтримувати природну рівновагу.

“Кожна істота, навіть найменша, має свою важливу роль у великому природному світі”, — наголосили у “Пущі Радзівіла”.

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Павуки-вовки — це великі наземні павуки, які не плетуть ловчих сіток, а активно полюють на здобич. Вони поширені в Україні та відіграють важливу роль у природному контролі чисельності комах. Для людини павуки-вовки зазвичай не становлять небезпеки. Вони можуть вкусити лише у разі загрози або якщо їх взяти до рук, а їхній укус зазвичай спричиняє короткочасний біль, почервоніння чи набряк, але не є смертельно небезпечним.

Раніше вчені повідомляли, що деякі види павуків здатні не лише пересуватися поверхнею води, а й тривалий час перебувати під нею. Зокрема, приливний павук Desis marina може виживати під водою до 19 днів, а павук-водолаз Argyroneta aquatica живе, полює та розмножується під водою, використовуючи для дихання запасені бульбашки повітря. Також дослідники зазначають, що багато павуків завдяки своїй малій вазі можуть ковзати по поверхні води, використовуючи силу поверхневого натягу.

Вчені розгадали 140-річну загадку розмноження гігантських морських павуків Антарктиди. Дослідження показало, що на відміну від більшості інших морських павуків, вони не виношують яйця до вилуплення, а прикріплюють їх до кам'янистого дна. Яйця вкриваються мікроскопічними водоростями, які ефективно маскують їх від хижаків і дослідників, через що науковці тривалий час не могли виявити місця їхнього розвитку.